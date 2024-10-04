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Unknown 9: Awakening 18.10.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
5.7 70 оценок

Авторы Unknown 9: Awakening выпустили главную музыкальную тему приключенческого экшена

butcher69
Новости

Разработчики приключенческого экшена Unknown 9: Awakening от Reflector и Bandai Namco выпустили главную музыкальную тему игры за две недели до её релиза. Композиция под названием «A Light Lies Within» уже доступна на YouTube и музыкальных стриминговых сервисах. Трек исполнила Джиллиан Роуз Бэнкс, более известная как Banks — певица и автор песен из Лос-Анджелеса.

Клип с музыкальной темой сопровождается кадрами из игры, в которых можно увидеть актрису Аню Чалотру, известную по роли в сериале «Ведьмак».

Unknown 9: Awakening — это амбициозный проект, который выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S уже 18 октября. Игроков ждёт увлекательная история, насыщенная загадками и атмосферной музыкой.

-4
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
BossyBat

Цитата-напоминалка про этот АМБИЦИОЗНЫЙ проект.

известно о сотрудничестве разработчиков с соучредителями SIB Дэвидом Бедар и Ким Белэр, которые указаны в титрах игры, игра получила пометку об этом от куратора Sweet Baby Inc Detected в Steam, после чего игроки массово начали высказывать своё недовольство тем, что SIB решила испортить очередную игру, но в ответ разработчики и издатель лишь массово уничтожали обсуждения и банили игроков, которые упоминали SIB или наличие повестки в игре, стерев практически 99% всех обсуждений.
6
StickyYusef

Мало того,что игры портят,так еще и рты затыкают.Позорище

5
Darth Savitar

Ну удачи.

2
Ingvarr Kai

Обнаружен Sweet baby inc! Внимание⚠️

2
Константин335

Да как то пофиг, по трейлерам игра вроде ничего, как выйдет надо поиграть. Если фигня так удалить и все, а понравится можно и пройти

-1
Sion2 Константин335

Вау. Адекватное поведение. Неужели прежде чем что то гнобить, можно попробовать поиграть, а если не понравится вернуть деньги. Ну так же и с торрентом.

-1
Sion2

Обнаружен Псих! Внимание⚠️

-2
PuaJl4eJl

Ну если Денуво не будет можно и потестить 😁

1
OPen man

графон 20-ти летней давности. все заблюрено и размыто. нпс все блевотные. ну нахрен.

0