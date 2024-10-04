Авторы Unknown 9: Awakening выпустили главную музыкальную тему приключенческого экшена

Разработчики приключенческого экшена Unknown 9: Awakening от Reflector и Bandai Namco выпустили главную музыкальную тему игры за две недели до её релиза. Композиция под названием «A Light Lies Within» уже доступна на YouTube и музыкальных стриминговых сервисах. Трек исполнила Джиллиан Роуз Бэнкс, более известная как Banks — певица и автор песен из Лос-Анджелеса.

Клип с музыкальной темой сопровождается кадрами из игры, в которых можно увидеть актрису Аню Чалотру, известную по роли в сериале «Ведьмак».

Unknown 9: Awakening — это амбициозный проект, который выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S уже 18 октября. Игроков ждёт увлекательная история, насыщенная загадками и атмосферной музыкой.