Авторы Unknown 9: Awakening выпустили главную музыкальную тему приключенческого экшена

Разработчики приключенческого экшена Unknown 9: Awakening от Reflector и Bandai Namco выпустили главную музыкальную тему игры за две недели до её релиза. Композиция под названием «A Light Lies Within» уже доступна на YouTube и музыкальных стриминговых сервисах. Трек исполнила Джиллиан Роуз Бэнкс, более известная как Banks — певица и автор песен из Лос-Анджелеса.
Клип с музыкальной темой сопровождается кадрами из игры, в которых можно увидеть актрису Аню Чалотру, известную по роли в сериале «Ведьмак».
Unknown 9: Awakening — это амбициозный проект, который выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S уже 18 октября. Игроков ждёт увлекательная история, насыщенная загадками и атмосферной музыкой.
Цитата-напоминалка про этот АМБИЦИОЗНЫЙ проект.
Мало того,что игры портят,так еще и рты затыкают.Позорище
Ну удачи.
Обнаружен Sweet baby inc! Внимание⚠️
Да как то пофиг, по трейлерам игра вроде ничего, как выйдет надо поиграть. Если фигня так удалить и все, а понравится можно и пройти
Вау. Адекватное поведение. Неужели прежде чем что то гнобить, можно попробовать поиграть, а если не понравится вернуть деньги. Ну так же и с торрентом.
Обнаружен Псих! Внимание⚠️
Ну если Денуво не будет можно и потестить 😁
графон 20-ти летней давности. все заблюрено и размыто. нпс все блевотные. ну нахрен.