Bandai Namco и Reflector представили 8 минут геймплея приключения Unknown 9: Awakening

Издатель Bandai Namco и разработчик Reflector Entertainment выпустили восьмиминутное прохождение игры Unknown 9: Awakening, озвученное креативным директором Кристофом Россиньолем.

Россиньол рассказывает об исследовании и различных стилях боя, от самых скрытных до самых разрушительных, используя механику, где Харуна берет под контроль своих врагов и размещает их в тактических позициях, чтобы получить преимущество в бою.

В этом видео также показаны некоторые места, в которых побывает Харуна, например, мавританская пустыня и глубокие джунгли Индии, а также демонстрируются несколько начальных навыков игры, которые открываются во время прохождения игры, что дает игроку новый вкус к этому путешествующему по миру приключению.

В Unknown 9: Awakening игрок управляет Харуной, молодой женщиной, наделенной уникальной связью с Каньоном, таинственным измерением, пересекающимся с нашим. Она научится направлять его силу в мир и отправится в путешествие по миру, чтобы защитить эти знания от попадания в чужие руки.

Unknown 9: Awakening выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam этой осенью.