Новый трейлер приключенческого экшена Unknown 9: Awakening посвятили особенностям ПК-версии

Приключенческий экшен Unknown 9: Awakening от издательства Bandai Namco и студия Reflector Entertainment выйдет 18 октября для платформ PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 и Xbox One. В новом трейлере особое внимание уделено версии для ПК, где разработчики рассказали о ключевых технологиях: поддержке масштабирования FSR, рейтрейсинга и других графических улучшений.
Видео также демонстрирует расширенные настройки графики, позволяющие игрокам добиться стабильного FPS при различных разрешениях экрана. Обещаны низкая задержка и плавный игровой процесс, что обеспечит комфортное погружение в игру.
Unknown 9: Awakening будет доступна с субтитрами на русском языке, что добавит удобства для русскоязычных игроков.
Клон супер-успешного блокбастера Forspoken)) Для кого они это всё делают.. они сами хоть представляют?
Unknown 9: Awakening будет доступна с субтитрами на русском языке, что добавит удобства для русскоязычных игроков. В этом нет смысла провал будет 100 проц клон форспокен
Игра вроде прикольно выглядит, но графон и анимации прям очень слабые и бюджетные. Не удивительно что это создано в партнерстве с АМД))
Какая-то у неё душная магия. Чем-то Тень Мордора напоминает
Я поиграю в игру. Экшен эдвенчур редкий жанр