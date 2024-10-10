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Unknown 9: Awakening 18.10.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
5.4 75 оценок

Новый трейлер приключенческого экшена Unknown 9: Awakening посвятили особенностям ПК-версии

butcher69
Новости

Приключенческий экшен Unknown 9: Awakening от издательства Bandai Namco и студия Reflector Entertainment выйдет 18 октября для платформ PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 и Xbox One. В новом трейлере особое внимание уделено версии для ПК, где разработчики рассказали о ключевых технологиях: поддержке масштабирования FSR, рейтрейсинга и других графических улучшений.

Видео также демонстрирует расширенные настройки графики, позволяющие игрокам добиться стабильного FPS при различных разрешениях экрана. Обещаны низкая задержка и плавный игровой процесс, что обеспечит комфортное погружение в игру.

Unknown 9: Awakening будет доступна с субтитрами на русском языке, что добавит удобства для русскоязычных игроков.

-3
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
digitalkid

Клон супер-успешного блокбастера Forspoken)) Для кого они это всё делают.. они сами хоть представляют?

3
Punisher1

Unknown 9: Awakening будет доступна с субтитрами на русском языке, что добавит удобства для русскоязычных игроков. В этом нет смысла провал будет 100 проц клон форспокен

0
Floww

Игра вроде прикольно выглядит, но графон и анимации прям очень слабые и бюджетные. Не удивительно что это создано в партнерстве с АМД))

0
BluntZebulon

Какая-то у неё душная магия. Чем-то Тень Мордора напоминает

0
Glodus Muspell

Я поиграю в игру. Экшен эдвенчур редкий жанр

-4