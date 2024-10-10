Новый трейлер приключенческого экшена Unknown 9: Awakening посвятили особенностям ПК-версии

Приключенческий экшен Unknown 9: Awakening от издательства Bandai Namco и студия Reflector Entertainment выйдет 18 октября для платформ PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 и Xbox One. В новом трейлере особое внимание уделено версии для ПК, где разработчики рассказали о ключевых технологиях: поддержке масштабирования FSR, рейтрейсинга и других графических улучшений.

Видео также демонстрирует расширенные настройки графики, позволяющие игрокам добиться стабильного FPS при различных разрешениях экрана. Обещаны низкая задержка и плавный игровой процесс, что обеспечит комфортное погружение в игру.

Unknown 9: Awakening будет доступна с субтитрами на русском языке, что добавит удобства для русскоязычных игроков.