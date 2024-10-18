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Unknown 9: Awakening 18.10.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4.8 91 оценка

Очередное успешное сотрудничество с SBI: пиковый онлайн в 169 человек и 33% рейтинга у Unknown 9: Awakening в Steam

AceTheKing
Новости

Сегодня состоялся релиз Unknown 9: Awakening от студии Reflector Entertainment. Игра стала примером очередного "успешного" сотрудничества разработчиков со студией Sweet Baby Inc.

Пиковый онлайн у игры в магазине Steam составил всего 169 человек. Учитывая то, что игра получила низкую оценку как от журналистов (средняя оценка на Metacritic составила 63 балла, а на Opencritic - 67 баллов), так и от игроков (лишь 33% обзоров положительные в Steam), студии вряд ли стоит надеяться на то, что у игры будет хорошая выдержка продаж.

Unknown 9: Awakening доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

50
37
Комментарии: 37
Ваш комментарий
The Great Troll

очередная победа игроков в войне против SBI. Следующий бой состоится на поле боя Dragon Age: The Failguard 31-го Окт.

23
Firеfuck

Бой с Повесткой должен быть напористым и безпощадным!

13
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Особенно смешно что победа достаётся тем что их каловый высер просто не покупают.

0
TheLokich Firеfuck

Не очень охото пинать бомжа который валяется в фекалиях.

0
JustA_NiceGuy

Этот бой будет ничьёй.

0
ilyakingcud

Лежит на рутрекере уже, но очень сомнительно, только если Вам оооочень скучно

16
samosan

Там ещё Metaphor взломали,так что для скачки данного "шедевра" нужна не только скука,но и ненависть к аниме.

12
vertehwost samosan

и к себе

9
Firеfuck vertehwost

😁👍

0
Капитан Баттхерт samosan

Сорта го*на.

-1
vertehwost

лол, посмотрел первый взгляд , графон совсем не нынешнего поколения , плохая анимация , боевые стойки "мужские" т е затачивались под мужчину , лицевой анимации совсем нет туташняя Йеннифер ходит с каменным й****м как и все остальные персонажи , визуал смахивает на ранние работы spiders в частности mars war logs , в сюжет даже вдаваться не хочу ибо это очередной зашквар , в форспокене хотя бы местами графон был изредка .Не знаю возможно у разрабов были изначально другие планы , но кончился толи бюджет толи идеи и им срочна потребовалось чтото пропихнуть толи повестку толи сильную и не зависимую толи черных , толи заурядную актрису .Еще эта дебильная анимация бега с растопыренными локтями как у обезьяны так не то что женщины так люди вообще не бегают , видел ее много где можно менять пол гг но при этом анимации не меняются

8
Mr Merlegant

Кайф, кайф, кайф, когда день начинается с хороших новостей!)

Пусть высеры хавают дерьмо большими глотками XD

6
MetalGrinder
5
top12365

Прям чувствую как воняет оно.....

4
samosan

Выглядит 1в1 как форспокен.

4
ROMICH3

Бесплатно шла с покупкой процессора, но походу даже устанавливать не буду

4
Hevin

Жидко булькнула, удачного погружения.

4
Пользователь ВКонтакте

Почему я так радуюсь.😄 // Александр Мастерс

3
RavinSakara

Туда их, туда!

2
Aellie

Ну так её даже пресса назвала "игрой для ps3". Наверное, весь бюджет на гонорар Анютке ушел.

1
smallhell

Хороший они там слоган придумали - Get woke gone broke
(если переводить, то что-то вроде "ВОКнулся - раззорился").
В первую очередь для любого, кто сотрудничал с этими уродами из SBi, одного факта такого сотрудничества достаточно для отторжения нормальными людьми, потому что эта компашка сама по себе просто сосредоточение неадекватности и паскудства.

1
Rimasted

Вчера посмотрел стрим, где-то два часа. Геймплей неплох, но в тоже время играть в это совершенно не тянет. Если судить по стриму, игра просто средняя. Можно от нефиг делать потыкать. Что касается сюжета, персонажей и повестки, тут не знаю. Особо не следил. Судя по кат-сценам, пошли с бабкой решать какую-то проблему, которую создают мужики, бабку убивают и вот ГГ собралась отомстить и остановить действие плохого мужика.

0
JohnTornton

и вот актрисе реально было норм видеть такую внешку себя в игре? это же настоящий сексизм
подайте уже на майкрасофт в суд за такое
почему в квантум брейке 8летней давности персонажи выглядят как актёры, а тут такая страшная, хотя актриса симпотная?

0
taotahu1992

Никто и не сомневался, что это будет шедевр!

0
Floww

будет время надо посмотреть, хотя анимации и графика выглядят паршиво

0
Пользователь ВКонтакте

провал за 3600 ммм забавно // Дмитрий Ребров

0
Onotole_console
Пиковый онлайн у игры в магазине Steam составил всего 169 человек

Бгг, реальное число любителей повестки в играх. Но разрабы почему-то упорно продолжают ориентироваться на них, а не миллионы нормальных игроков

0
digitalkid

На скрине конечно полная жесть.. а они еще на Кей из аутлоз наезжали)) Она по сравнению с этим еще очень даже хотная)))

0
ЛАГАРИУМ

потужно

0
zoomer62

раскладка для клавы я вооще хринею(( какой имбицил это создал??

-1
agula98

Они бы ещё додумались этот треш в один день с call of duty black ops 6 выпускать

-3
ZAUSA

А что? У этих игр одна аудитория?))

0
SharpDuke ZAUSA

Дегенераты, которые не смотрят обзоры, и хавают всё глядя на рекламу- считай, что одна аудитория.

1
Hall_1920

Буквы B и I местами перепутал

-4
BluntZebulon

может так надо? Уже не первый раз замечаю

-1
Storomir

Я бы поиграл, но стоимость в 3500 это бред, за рублей 500 еще бы можно было купить

-13
ilyakingcud

Cкачай пиратку

12