Очередное успешное сотрудничество с SBI: пиковый онлайн в 169 человек и 33% рейтинга у Unknown 9: Awakening в Steam

Сегодня состоялся релиз Unknown 9: Awakening от студии Reflector Entertainment. Игра стала примером очередного "успешного" сотрудничества разработчиков со студией Sweet Baby Inc.
Пиковый онлайн у игры в магазине Steam составил всего 169 человек. Учитывая то, что игра получила низкую оценку как от журналистов (средняя оценка на Metacritic составила 63 балла, а на Opencritic - 67 баллов), так и от игроков (лишь 33% обзоров положительные в Steam), студии вряд ли стоит надеяться на то, что у игры будет хорошая выдержка продаж.
Unknown 9: Awakening доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
очередная победа игроков в войне против SBI. Следующий бой состоится на поле боя Dragon Age: The Failguard 31-го Окт.
Бой с Повесткой должен быть напористым и безпощадным!
Особенно смешно что победа достаётся тем что их каловый высер просто не покупают.
Не очень охото пинать бомжа который валяется в фекалиях.
Этот бой будет ничьёй.
Лежит на рутрекере уже, но очень сомнительно, только если Вам оооочень скучно
Там ещё Metaphor взломали,так что для скачки данного "шедевра" нужна не только скука,но и ненависть к аниме.
и к себе
😁👍
Сорта го*на.
лол, посмотрел первый взгляд , графон совсем не нынешнего поколения , плохая анимация , боевые стойки "мужские" т е затачивались под мужчину , лицевой анимации совсем нет туташняя Йеннифер ходит с каменным й****м как и все остальные персонажи , визуал смахивает на ранние работы spiders в частности mars war logs , в сюжет даже вдаваться не хочу ибо это очередной зашквар , в форспокене хотя бы местами графон был изредка .Не знаю возможно у разрабов были изначально другие планы , но кончился толи бюджет толи идеи и им срочна потребовалось чтото пропихнуть толи повестку толи сильную и не зависимую толи черных , толи заурядную актрису .Еще эта дебильная анимация бега с растопыренными локтями как у обезьяны так не то что женщины так люди вообще не бегают , видел ее много где можно менять пол гг но при этом анимации не меняются
Кайф, кайф, кайф, когда день начинается с хороших новостей!)
Пусть высеры хавают дерьмо большими глотками XD
Прям чувствую как воняет оно.....
Выглядит 1в1 как форспокен.
Бесплатно шла с покупкой процессора, но походу даже устанавливать не буду
Жидко булькнула, удачного погружения.
Почему я так радуюсь.😄 // Александр Мастерс
Туда их, туда!
Ну так её даже пресса назвала "игрой для ps3". Наверное, весь бюджет на гонорар Анютке ушел.
Хороший они там слоган придумали - Get woke gone broke
(если переводить, то что-то вроде "ВОКнулся - раззорился").
В первую очередь для любого, кто сотрудничал с этими уродами из SBi, одного факта такого сотрудничества достаточно для отторжения нормальными людьми, потому что эта компашка сама по себе просто сосредоточение неадекватности и паскудства.
Вчера посмотрел стрим, где-то два часа. Геймплей неплох, но в тоже время играть в это совершенно не тянет. Если судить по стриму, игра просто средняя. Можно от нефиг делать потыкать. Что касается сюжета, персонажей и повестки, тут не знаю. Особо не следил. Судя по кат-сценам, пошли с бабкой решать какую-то проблему, которую создают мужики, бабку убивают и вот ГГ собралась отомстить и остановить действие плохого мужика.
и вот актрисе реально было норм видеть такую внешку себя в игре? это же настоящий сексизм
подайте уже на майкрасофт в суд за такое
почему в квантум брейке 8летней давности персонажи выглядят как актёры, а тут такая страшная, хотя актриса симпотная?
Никто и не сомневался, что это будет шедевр!
будет время надо посмотреть, хотя анимации и графика выглядят паршиво
провал за 3600 ммм забавно // Дмитрий Ребров
Бгг, реальное число любителей повестки в играх. Но разрабы почему-то упорно продолжают ориентироваться на них, а не миллионы нормальных игроков
На скрине конечно полная жесть.. а они еще на Кей из аутлоз наезжали)) Она по сравнению с этим еще очень даже хотная)))
потужно
раскладка для клавы я вооще хринею(( какой имбицил это создал??
Они бы ещё додумались этот треш в один день с call of duty black ops 6 выпускать
А что? У этих игр одна аудитория?))
Дегенераты, которые не смотрят обзоры, и хавают всё глядя на рекламу- считай, что одна аудитория.
Буквы B и I местами перепутал
может так надо? Уже не первый раз замечаю
Я бы поиграл, но стоимость в 3500 это бред, за рублей 500 еще бы можно было купить
Cкачай пиратку