Очередное успешное сотрудничество с SBI: пиковый онлайн в 169 человек и 33% рейтинга у Unknown 9: Awakening в Steam

Сегодня состоялся релиз Unknown 9: Awakening от студии Reflector Entertainment. Игра стала примером очередного "успешного" сотрудничества разработчиков со студией Sweet Baby Inc.

Пиковый онлайн у игры в магазине Steam составил всего 169 человек. Учитывая то, что игра получила низкую оценку как от журналистов (средняя оценка на Metacritic составила 63 балла, а на Opencritic - 67 баллов), так и от игроков (лишь 33% обзоров положительные в Steam), студии вряд ли стоит надеяться на то, что у игры будет хорошая выдержка продаж.

Unknown 9: Awakening доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.