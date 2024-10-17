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Unknown 9: Awakening 18.10.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
5.2 78 оценок

Приключенческий экшен с Аной Чалотрой Unknown 9: Awakening получил низкие оценки от журналистов

monk70
Новости

Unknown 9: Awakening, новая игра от Reflector Entertainment и Bandai Namco, целью которой является стать трансмедийной франшизой, получила низкие оценки от международной прессы..

Unknown 9: Awakening, научно-фантастическая история, действие которой происходит в Индии, ставит нас на место Харуны, женщины, способной получать доступ к параллельному миру, который черпает его силу, позволяя ей сражаться с другими людьми с такими же способностями. В главной роли Аня Чалотра, актриса, которая играет Йеннифэр из Венгерберга в сериале Netflix «Ведьмак».

Ниже вы можете увидеть оценки, выставленные игре некоторыми ведущими международными СМИ:

  • Checkpoint Gaming – 80
  • CGMagazine – 80
  • XboxEra – 78
  • God is a Geek – 75
  • Press Start – 75
  • Games CH – 70
  • Push Square – 70
  • Metro GameCentral – 70
  • Stevivor – 70
  • The Gamer – 70
  • SomosXbox – 60
  • Sector SK – 60
  • Shacknews – 60
  • Noisy Pixel – 55
  • Worth Playing – 55
  • GamesRadar+ – 50
  • Eurogamer Poland – 50
  • GamersRD – 40

На момент написания этой статьи Unknown 9: Awakening имеет средний балл 63 на Metacritic и 69 на OpenCritic. Хотя это приемлемая оценка для первой видеоигры студии-разработчика, многие из заинтересованных игроков наверняка ожидали в среднем немного большего.

Самые положительные отзывы подчеркивают хорошие идеи, которые проект Reflector делает доступными для игрока, в то время как с другой стороны критикуется исполнения этих идей, сюжета и технической части.

Unknown 9: Awakening выйдет завтра, 18 октября, на ПК, PS5 и Xbox Series.

21
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Satty

Все объясняется тремя словами - "Sweet Baby Inc."

13
simiola

нет, просто игра гомно, так бывает

0
Satty simiola

назови мне любую игру под патронажем SBI, которая произвела фурор и сорвала кассу? Любая игра под SBI - гомно

0
smallhell

Они там совсем уже поехали, в себя поверили и решили даже прессу не покупать, типо будто пресса реально вылизывает все эти помои, потому что они ей нравятся. А вот и нет.

5
SOLUS5678

Радужные хорошо постарались.)))

3
MetalGearStranding
3
Punisher1

Как неожиданно

2
WolksVagen
Приключенческий экшен с Аной Чалотрой Unknown 9: Awakening получил низкие оценки от журналистов
2
OmeNv2.0

Если журналисты ставят игре меньше 80, то это просто неиграбельный кал, обычно у них стандартный кал это 90-100 баллов

1
хренагу6ка

Ах какие же они все сексисты, да как они посмели вообще... они уже наделись в будущем ремейк по ней клепать как на Horizon, а тут такое...)

1
Kollich

Всё потому, что тема сисек не раскрыта, как в Ведьмаке

-1
Anton Shvyrkov

В данном случае, может это и к лучшему...

0