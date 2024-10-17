Приключенческий экшен с Аной Чалотрой Unknown 9: Awakening получил низкие оценки от журналистов

Unknown 9: Awakening, новая игра от Reflector Entertainment и Bandai Namco, целью которой является стать трансмедийной франшизой, получила низкие оценки от международной прессы..
Unknown 9: Awakening, научно-фантастическая история, действие которой происходит в Индии, ставит нас на место Харуны, женщины, способной получать доступ к параллельному миру, который черпает его силу, позволяя ей сражаться с другими людьми с такими же способностями. В главной роли Аня Чалотра, актриса, которая играет Йеннифэр из Венгерберга в сериале Netflix «Ведьмак».
Ниже вы можете увидеть оценки, выставленные игре некоторыми ведущими международными СМИ:
- Checkpoint Gaming – 80
- CGMagazine – 80
- XboxEra – 78
- God is a Geek – 75
- Press Start – 75
- Games CH – 70
- Push Square – 70
- Metro GameCentral – 70
- Stevivor – 70
- The Gamer – 70
- SomosXbox – 60
- Sector SK – 60
- Shacknews – 60
- Noisy Pixel – 55
- Worth Playing – 55
- GamesRadar+ – 50
- Eurogamer Poland – 50
- GamersRD – 40
На момент написания этой статьи Unknown 9: Awakening имеет средний балл 63 на Metacritic и 69 на OpenCritic. Хотя это приемлемая оценка для первой видеоигры студии-разработчика, многие из заинтересованных игроков наверняка ожидали в среднем немного большего.
Самые положительные отзывы подчеркивают хорошие идеи, которые проект Reflector делает доступными для игрока, в то время как с другой стороны критикуется исполнения этих идей, сюжета и технической части.
Unknown 9: Awakening выйдет завтра, 18 октября, на ПК, PS5 и Xbox Series.
Все объясняется тремя словами - "Sweet Baby Inc."
нет, просто игра гомно, так бывает
назови мне любую игру под патронажем SBI, которая произвела фурор и сорвала кассу? Любая игра под SBI - гомно
Они там совсем уже поехали, в себя поверили и решили даже прессу не покупать, типо будто пресса реально вылизывает все эти помои, потому что они ей нравятся. А вот и нет.
Радужные хорошо постарались.)))
Как неожиданно
Если журналисты ставят игре меньше 80, то это просто неиграбельный кал, обычно у них стандартный кал это 90-100 баллов
Ах какие же они все сексисты, да как они посмели вообще... они уже наделись в будущем ремейк по ней клепать как на Horizon, а тут такое...)
Всё потому, что тема сисек не раскрыта, как в Ведьмаке
В данном случае, может это и к лучшему...