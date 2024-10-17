Приключенческий экшен с Аной Чалотрой Unknown 9: Awakening получил низкие оценки от журналистов

Unknown 9: Awakening, новая игра от Reflector Entertainment и Bandai Namco, целью которой является стать трансмедийной франшизой, получила низкие оценки от международной прессы..

Unknown 9: Awakening, научно-фантастическая история, действие которой происходит в Индии, ставит нас на место Харуны, женщины, способной получать доступ к параллельному миру, который черпает его силу, позволяя ей сражаться с другими людьми с такими же способностями. В главной роли Аня Чалотра, актриса, которая играет Йеннифэр из Венгерберга в сериале Netflix «Ведьмак».

Ниже вы можете увидеть оценки, выставленные игре некоторыми ведущими международными СМИ:

Checkpoint Gaming – 80

CGMagazine – 80

XboxEra – 78

God is a Geek – 75

Press Start – 75

Games CH – 70

Push Square – 70

Metro GameCentral – 70

Stevivor – 70

The Gamer – 70

SomosXbox – 60

Sector SK – 60

Shacknews – 60

Noisy Pixel – 55

Worth Playing – 55

GamesRadar+ – 50

Eurogamer Poland – 50

GamersRD – 40

На момент написания этой статьи Unknown 9: Awakening имеет средний балл 63 на Metacritic и 69 на OpenCritic. Хотя это приемлемая оценка для первой видеоигры студии-разработчика, многие из заинтересованных игроков наверняка ожидали в среднем немного большего.

Самые положительные отзывы подчеркивают хорошие идеи, которые проект Reflector делает доступными для игрока, в то время как с другой стороны критикуется исполнения этих идей, сюжета и технической части.

Unknown 9: Awakening выйдет завтра, 18 октября, на ПК, PS5 и Xbox Series.