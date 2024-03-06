Приключенческий экшен Unknown 9: Awakening выйдет летом 2024 года: смотрим первый геймплей

Reflector Entertainment представила новый трейлер к Unknown 9: Awakening, загадочной приключенческой экшен-адвенчуре, анонсированной в 2020 году. Игра не только выходит на Xbox One, Xbox Series X/S и ПК, но и стартует этим летом.

Игроки управляют Харуной, которая обладает мощными способностями, связанными с Фолдом, например барьером, останавливающим пули, прыжком на врагов и контролем над ними. Вы можете играть скрытно, вступать в полномасштабный бой или сочетать оба варианта, добавляя в игру те или иные способности.

Харуна жаждет мести после "судьбоносной потери", но это быстро превращается в "путешествие по миру, открывающее могущественные скрытые знания". В конце концов ей предстоит сразиться с Вознесенными, возглавляемыми Винсентом Лихтером, и помешать им использовать Фолд в своих целях.

Изданная Bandai Namco, Unknown 9: Awakening, по всей видимости, является "воротами в большой мир Unknown 9, вселенную, включающую в себя набор взаимосвязанных историй, рассказанных в различных медиаформатах". История игры просачивается в каждую историю, рассказанную в этом мире". Как это будет выглядеть в долгосрочной перспективе, пока неизвестно, но Reflector "посвятила много времени проработке специфических деталей и особенностей, чтобы сделать общую историю и вытекающий из нее опыт правильными".

Unknown 9: Awakening получит больше подробностей до своего запуска этим летом, так что следите за новостями в ближайшие месяцы.