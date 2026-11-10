Провал Unknown 9 оказался фатальным - Bandai Namco объявила о ликвидации студии Reflector Entertainment

Японская компания Bandai Namco официально объявила о решении распустить и ликвидировать канадскую студию разработки Reflector Entertainment, наиболее известную по приключенческому экшену Unknown 9: Awakening. Процедура закрытия начнется в ближайшее время в соответствии с местным законодательством.

Команда из Монреаля была приобретена японским издательством в сентябре 2020 года. С помощью этой сделки компания рассчитывала нарастить производство собственных западных сюжетных блокбастеров для рынков Северной Америки и Европы. Однако амбициозная вселенная Unknown 9, задуманная как масштабная франшиза с играми, книгами и комиксами, обернулась полным фиаско. После релиза оригинальной игры осенью 2024 года проект провалился в продажах, вынудив студию уволить 18% сотрудников, а оставшихся разработчиков перевести на вспомогательные задачи по сторонним сериям издателя.

Несмотря на общемировую тенденцию к оптимизации штатов, японские издательства крайне редко прибегают к массовым увольнениям и практически никогда не закрывают дочерние студии целиком. Однако западную команду это не спасло, равно как и общий успешный финансовый год самой Bandai Namco — судя по всему, ущерб от краха Unknown 9 оказался слишком болезненным, чтобы издатель согласился продолжать инвестиции.

В официальном отчете руководство корпорации пояснило, что ликвидация последовала за пересмотром долгосрочных бизнес-планов, оценкой требуемых дополнительных вливаний и потенциальной рентабельности студии. В результате закрытия Reflector Entertainment холдинг зафиксирует чистый убыток в размере 21 миллиона евро.