Сомнительно даже со скидкой: магазины распродают Unknown 9: Awakening с 42% скидкой меньше чем через 6 дней после релиза

Аналитик MauroNL, который делится статистикой касательно продаж игр и консолей отмечает, что Unknown 9: Awakening уже получила первую скидку.

Голландский MediaMarkt уже отчаянно пытается избавиться от игры с полок магазина, продавая ее с 42% скидкой всего через 6 дней после релиза игры. Игра продается за 29,99 евро вместе первоначальной цены в размере 49,99 евро.

Таким образом, это лишнее подтверждение того, что игра провалилась как в цифровом виде, так и в розничных магазинах, оказавшись попросту никому ненужной.

Unknown 9: Awakening доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.