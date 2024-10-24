Сомнительно даже со скидкой: магазины распродают Unknown 9: Awakening с 42% скидкой меньше чем через 6 дней после релиза

Аналитик MauroNL, который делится статистикой касательно продаж игр и консолей отмечает, что Unknown 9: Awakening уже получила первую скидку.
Голландский MediaMarkt уже отчаянно пытается избавиться от игры с полок магазина, продавая ее с 42% скидкой всего через 6 дней после релиза игры. Игра продается за 29,99 евро вместе первоначальной цены в размере 49,99 евро.
Таким образом, это лишнее подтверждение того, что игра провалилась как в цифровом виде, так и в розничных магазинах, оказавшись попросту никому ненужной.
Unknown 9: Awakening доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Я скачал эту игру с торрентов, но ассоциирую себя как игрок, купивший игру.
Ну вот к слову игра для "своих" от "своей студии". Новая франшиза и она "ваша". И не нужно паразитировать над всеми любимыми играми и персонажами. Вот так и делайте дальше-создавайте своё. А мы посмотрим что из этого получится)
Она даже за бесплатно не нужна
Больше смахивает на какую-то странную шутку, ибо скидка крайне близка к числу положительных отзывов в Steam (на данный момент жалкие 45 %, а скидка - 42 %). Абсолютный провал по все фронтам. Что ж, разработчики заслужили)))
3к афигеть
сколько мы еще увидим таких одинаковых игр ?
Ну и где же здесь были талантливые консультанты, которыми так хвалятся паразиты из Sweet Baby Inc.? Ясень пень, что с такими "талантами" игру изначально ждал оглушительный провал. И я очень рад этому, ведь игры, разрабатываемые под "протекторатом" Sweet Baby Inc. априори обязаны проваливаться. Чем громче провал, тем лучше и лучше. Нужно больше подобных провалов, чтоб у игровой индустрии напрочь отбило желание сотрудничать со Sweet Baby Inc. и прочими радужными паразитами игровой индустрии. Эта провальная игра очередное доказательство тому, что инклюзивность убивает игры не только сюжетно, но и геймплейно - в этой игре игровой процесс кривой кусок багодрома с тухлым геймдизайном. Как такое в принципе можно допускать к релизу? Эти радужные из Sweet Baby Inc. совсем что ли геймеров за людей не считают?
а толку? у таких организаций как свит бейби, блек рок и тп спонсирование идёт из бюджета от правительства и от супер огромных корпораций типа амазона, майкрасофт, дрисней, мета и тп
деньги у них не кончатся, чтобы клепать подобный ужас
но загубить индустрию они смогут
Сомнительно но ок 🤣🤣🤣
и зачем эта актриса залезла в такое гомно...
неужели нельзя было засудить студию на стадии разработки за намеренное уродование внешности?
А чё там, слишком много сби?)
Нет. Просто неинтересная игра. Без идеи и души. С плохими механиками. Плохим геймплеем. Тот же банишер в многократно лучше и круче данной игры и сделан с душой, а по сути, это игры одного класса.
А я вот знаю помимо прочего, плохой сюжет, лаги и баги со старта и убогий визуал
Ну визуал в игре норм. До ужаса голума ей далеко. Из того что я видел, пылевая буря и способ видеть в ней, был прикольно сделан. Первая городская локация красивая.