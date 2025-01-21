Студия Reflector Entertainment отменила новую игру после провала Unknown 9: Awakening и уволила часть сотрудников

Компания Reflector Entertainment, дочернее предприятие Bandai Namco, приняла решение отменить неанонсированный проект и уволить еще несколько сотрудников после коммерческого провала Unknown 9: Awakening. Генеральный директор Херв Хоердт сообщил, что проект, находившийся на стадии концептуализации, больше не будет продолжаться. Он отметил, что Unknown 9: Awakening не оправдала ожиданий компании по продажам, и мир игры не заслуживает дальнейшего изучения.
Unknown 9: Awakening была амбициозной игрой с новым IP и богатой трансмедийной вселенной, но проект не смог оправдать возложенные на него надежды. Хоердт также подчеркнул, что продолжение игры было бы экономически нецелесообразным для компании.
В будущем Reflector планирует работать над одним проектом за раз, вдохновляясь опытом таких студий, как Tequila Works. В данный момент компания разрабатывает новую игру на основе существующего IP Bandai Namco, которая, по словам Хоердта, «развивается очень хорошо».
была г"вном про страшных цветных фемок, которые борются против белого мужика.
та нет, игра сама по себе неплохая, если бы только не её печальное техническое состояние и не убогий UE5 в основе
прикол же еще в том что они уже заявили в публикацию и комиксы, и кажется мини-сериал вышел на ютубе с живыми актерами. Типа планировали кучу всего, не дождавшись результатов продаж.
Как неожиданно и приятна....
Не буду утверждать, но скорей всего заставляли этих сотрудников пихать повестку, а теперь из-за провала их увольняют, и дальше продолжат пихать повестку и увольнять за провал. Но виноваты гетеросексульные белые мужики и хейтеры, без вариантов.