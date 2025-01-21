Студия Reflector Entertainment отменила новую игру после провала Unknown 9: Awakening и уволила часть сотрудников

Компания Reflector Entertainment, дочернее предприятие Bandai Namco, приняла решение отменить неанонсированный проект и уволить еще несколько сотрудников после коммерческого провала Unknown 9: Awakening. Генеральный директор Херв Хоердт сообщил, что проект, находившийся на стадии концептуализации, больше не будет продолжаться. Он отметил, что Unknown 9: Awakening не оправдала ожиданий компании по продажам, и мир игры не заслуживает дальнейшего изучения.

Unknown 9: Awakening была амбициозной игрой с новым IP и богатой трансмедийной вселенной, но проект не смог оправдать возложенные на него надежды. Хоердт также подчеркнул, что продолжение игры было бы экономически нецелесообразным для компании.

В будущем Reflector планирует работать над одним проектом за раз, вдохновляясь опытом таких студий, как Tequila Works. В данный момент компания разрабатывает новую игру на основе существующего IP Bandai Namco, которая, по словам Хоердта, «развивается очень хорошо».