Unknown 9: Awakening, которая создается в партнерстве с SIB, выглядит как очередной финансовый провал

Уже завтра состоится релиз игры Unknown 9: Awakening от студии Reflector Entertainment, но пользователи отмечают, что по игре совершенно отсутствует какой-либо ажиотаж.

В сентябре сообщалось о том, игра находится на 4811 позиции в списке самых продаваемых игр в Steam. За прошедший месяц ситуация улучшилась, но не сильно: игра по-прежнему не может попасть даже в первую сотню. На данный момент игра занимает 794 место в списке самых продаваемых игр и располагается на 349 месте в списке самых ожидаемых игр согласно SteamDB.

Не лучше ситуация и на Youtube - кинематографичный трейлер игры, который вышел 2 дня назад, набрал всего лишь 24 тысячи просмотров, у него 390 лайков при 3 тысячах дизлайков, что говорит об общем негативном настрое пользователей касательно игры. На Twitch ситуация схожа: пиковое значение стрима с разработчиками составило смехотворные 387 зрителей.

Учитывая то, что на дни перед релизом (а так же в первую неделю после него) приходится основная доля продаж, уже можно констатировать то, что Sweet Baby Inc, которая принимала участие в разработке игры, получит в своё портфолио очередной финансовый провал - знаменитая студия "консультантов" вновь славно поработала.

Unknown 9: Awakening выйдет 18 октября на PC, PS4, Xbox One, PS5 и Xbox Series X/S.