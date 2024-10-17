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Unknown 9: Awakening 18.10.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
5.3 77 оценок

Unknown 9: Awakening, которая создается в партнерстве с SIB, выглядит как очередной финансовый провал

AceTheKing
Новости

Уже завтра состоится релиз игры Unknown 9: Awakening от студии Reflector Entertainment, но пользователи отмечают, что по игре совершенно отсутствует какой-либо ажиотаж.

Unknown 9: Awakening, создававшаяся в сотрудничестве со Sweet Baby Inc, показывает провальные предзаказы игры

В сентябре сообщалось о том, игра находится на 4811 позиции в списке самых продаваемых игр в Steam. За прошедший месяц ситуация улучшилась, но не сильно: игра по-прежнему не может попасть даже в первую сотню. На данный момент игра занимает 794 место в списке самых продаваемых игр и располагается на 349 месте в списке самых ожидаемых игр согласно SteamDB.

Не лучше ситуация и на Youtube - кинематографичный трейлер игры, который вышел 2 дня назад, набрал всего лишь 24 тысячи просмотров, у него 390 лайков при 3 тысячах дизлайков, что говорит об общем негативном настрое пользователей касательно игры. На Twitch ситуация схожа: пиковое значение стрима с разработчиками составило смехотворные 387 зрителей.

Учитывая то, что на дни перед релизом (а так же в первую неделю после него) приходится основная доля продаж, уже можно констатировать то, что Sweet Baby Inc, которая принимала участие в разработке игры, получит в своё портфолио очередной финансовый провал - знаменитая студия "консультантов" вновь славно поработала.

Unknown 9: Awakening выйдет 18 октября на PC, PS4, Xbox One, PS5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
антон фекалис

и даром не надо

9
Пользователь ВКонтакте

О еще пару провалов и никто не будет с сиб работать, хоть шото радует // Дмитрий Бочанов

3
Евгений Кондратенко

Да толку то. Эти дефиченты будут в провале игры винить кого угодно, но только не себя. Так же как юбики обосравшись начали винить игроков в создании токсичной атмосферы.

0
Lady_Leda

Я вообще первый раз о ней сейчас услышала, видно маркетинг оплачен огого.

2
Avtor-avtora
..выглядит как очередной финансовый провал

Она и не только так выглядит, скорее им и является ))

p.s. Чем то похожа на недавний Forspoken только с бюджетом поменьше и пахнет так же ))

1
Пользователь ВКонтакте

Это не провал, это успех // Александр Ковалёв

1
Евгений Кондратенко

Успешный слив бабла в унитаз

0
Аристов--Черный

Юбикам есть на кого ровняться:)

Ничего плохого/хорошего про игру не скажу - впервые о ней слышу, но участие "консультантов" уже говорит обо многом. Полагаю это тот случай когда стоит быть предвзятым.

0
Носферату Убивату

Трейлер не плохой и героиня похожа на женщину, но SIB.... это будет красивая обертка с калом внутри

-5
антон фекалис

цыганка страшная

4
Носферату Убивату антон фекалис

Ну то что страшная это да , тут спору нет

0
Uglurk антон фекалис

Точки на лбу не хватает.

0
KOCMOC42 Uglurk

В таком случае она должна выглядеть так

0