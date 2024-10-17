Unknown 9: Awakening, которая создается в партнерстве с SIB, выглядит как очередной финансовый провал

Уже завтра состоится релиз игры Unknown 9: Awakening от студии Reflector Entertainment, но пользователи отмечают, что по игре совершенно отсутствует какой-либо ажиотаж.
В сентябре сообщалось о том, игра находится на 4811 позиции в списке самых продаваемых игр в Steam. За прошедший месяц ситуация улучшилась, но не сильно: игра по-прежнему не может попасть даже в первую сотню. На данный момент игра занимает 794 место в списке самых продаваемых игр и располагается на 349 месте в списке самых ожидаемых игр согласно SteamDB.
Не лучше ситуация и на Youtube - кинематографичный трейлер игры, который вышел 2 дня назад, набрал всего лишь 24 тысячи просмотров, у него 390 лайков при 3 тысячах дизлайков, что говорит об общем негативном настрое пользователей касательно игры. На Twitch ситуация схожа: пиковое значение стрима с разработчиками составило смехотворные 387 зрителей.
Учитывая то, что на дни перед релизом (а так же в первую неделю после него) приходится основная доля продаж, уже можно констатировать то, что Sweet Baby Inc, которая принимала участие в разработке игры, получит в своё портфолио очередной финансовый провал - знаменитая студия "консультантов" вновь славно поработала.
Unknown 9: Awakening выйдет 18 октября на PC, PS4, Xbox One, PS5 и Xbox Series X/S.
и даром не надо
О еще пару провалов и никто не будет с сиб работать, хоть шото радует // Дмитрий Бочанов
Да толку то. Эти дефиченты будут в провале игры винить кого угодно, но только не себя. Так же как юбики обосравшись начали винить игроков в создании токсичной атмосферы.
Я вообще первый раз о ней сейчас услышала, видно маркетинг оплачен огого.
Она и не только так выглядит, скорее им и является ))
p.s. Чем то похожа на недавний Forspoken только с бюджетом поменьше и пахнет так же ))
Это не провал, это успех // Александр Ковалёв
Успешный слив бабла в унитаз
Юбикам есть на кого ровняться:)
Ничего плохого/хорошего про игру не скажу - впервые о ней слышу, но участие "консультантов" уже говорит обо многом. Полагаю это тот случай когда стоит быть предвзятым.
Трейлер не плохой и героиня похожа на женщину, но SIB.... это будет красивая обертка с калом внутри
цыганка страшная
Ну то что страшная это да , тут спору нет
Точки на лбу не хватает.
В таком случае она должна выглядеть так