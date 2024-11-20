В студии Reflector Entertainment, создателей Unknown 9: Awakening, прошли сокращения

Reflector Entertainment, студия, стоящая за Unknown 9: Awakening, как сообщается, понесла ряд потерь рабочих мест после того, как бывшие сотрудники обратились в социальные сети, чтобы подтвердить, что увольнения имели место.

Бывший дизайнер повествования и игр Анна Карина Бермудес и бывший бренд-менеджер Ману Деневель опубликовали в LinkedIn следующие сообщения:

К сожалению, я пострадала от увольнений в Reflector Entertainment, а это значит, что в настоящее время я ищу работу дизайнера повествования или игрового сценариста. Если вы услышите о каких-либо возможностях, пожалуйста, дайте мне знать.

Всем привет. Я пострадал от увольнений в Reflector Entertainment, и я ищу новую должность в отделе маркетинга или управления социальными сетями/сообществом, вступающую в силу немедленно. Если вы услышите о каких-либо возможностях, пожалуйста, свяжитесь со мной.

Unknown 9: Awakening вышла в октябре 2024 года и предлагает игрокам следовать за Харуной, квестором, рождённым с даром исследовать Каньон, таинственное измерение. Здесь она должна научиться управлять силами Каньона, чтобы сражаться с тайным обществом с коварными планами, поскольку она раскрывает поиск скрытых знаний.