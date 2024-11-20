В студии Reflector Entertainment, создателей Unknown 9: Awakening, прошли сокращения

Reflector Entertainment, студия, стоящая за Unknown 9: Awakening, как сообщается, понесла ряд потерь рабочих мест после того, как бывшие сотрудники обратились в социальные сети, чтобы подтвердить, что увольнения имели место.
Бывший дизайнер повествования и игр Анна Карина Бермудес и бывший бренд-менеджер Ману Деневель опубликовали в LinkedIn следующие сообщения:
К сожалению, я пострадала от увольнений в Reflector Entertainment, а это значит, что в настоящее время я ищу работу дизайнера повествования или игрового сценариста. Если вы услышите о каких-либо возможностях, пожалуйста, дайте мне знать.
Всем привет. Я пострадал от увольнений в Reflector Entertainment, и я ищу новую должность в отделе маркетинга или управления социальными сетями/сообществом, вступающую в силу немедленно. Если вы услышите о каких-либо возможностях, пожалуйста, свяжитесь со мной.
Unknown 9: Awakening вышла в октябре 2024 года и предлагает игрокам следовать за Харуной, квестором, рождённым с даром исследовать Каньон, таинственное измерение. Здесь она должна научиться управлять силами Каньона, чтобы сражаться с тайным обществом с коварными планами, поскольку она раскрывает поиск скрытых знаний.
Новости о проблемах в студиях, сотрудничающих с отвратительной Sweet Baby Inc, очень тепло радуют меня. Поделом им! Будут знать, что игры для людей надо делать, а не для "свитбейбнутых"...
Опять Модеста показывают )
Я смотрю игра привлекла максимум аудитории.
Ну так кал повесточный на манер форспокена
Да, Бог с ней с "повесткой" (везде хватает)...сама игра- полное фуфло во всех аспектах. Не обижай Форспокен - он гараздо лучше этой блевотины. Я, вообще не понимаю, кто дал "зеленый свет" этому проекту ?! Номинировать нужно того, кто это утвердил и убедил запустить в разработку...такой талант "великого комбинатора" пропадает/уволили.
Повестку заказывают эффективные менеджеры, увольняют челядь. Это классика блд, это знать надо!
Какой Каньон, Складка же, Складка!! Жировая!