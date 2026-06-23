Демоны древней Индии: представлен новый геймплейный трейлер "соулслайка" Unleash The Avatar

Индийская студия Aeos Games представила свежий геймплейный ролик под названием Unleash The Avatar - Gameplay Trailer. Видео детально демонстрирует боевую систему грядущего «соулслайка», вдохновлённого индийской мифологией. А так же показывает образы других опасных противников из игры.

Сюжет экшена разворачивается в альтернативной древней Индии, наводнённой коварными демонами асурами. Главным героем выступает молодой воин Викрам, чей родной город оказался полностью разорён силами зла. В новом видеоролике авторы показали затяжное и зрелищное сражение протагониста против Кинкары — опасного рогатого босса и слуги бога смерти Ямы.

Опубликованная демонстрация сосредоточена на показе динамичных механик с использованием меча, парирований, уворотов и бросков метательного диска чакры. Важной частью презентации стала демонстрация боевой формы «Призма пера». Эта механика на короткое время наделяет героя божественными способностями и полностью открывает новые комбинации атак. В прошлом разработчики уже демонстрировали игровой процесс и обещали улучшения анимаций. Сравнить с предыдущим роликом можно по ссылке ниже:

Разработчики подчеркнули, что создают одиночный экшен без гринда на основе реальных исторических мест, воссозданных с помощью фотограмметрии. Точная дата релиза Unleash The Avatar на ПК пока не раскрывается, но добавить проект в список желаемого можно перейдя в Steam.