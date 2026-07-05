Разработчики индийского соулслайка Unleash The Avatar поделились подробностями создания игры

Индийская студия Aeos Games раскрыла новые детали разработки своего дебютного ролевого экшена Unleash The Avatar. Проект, вдохновленный индийской мифологией и стилистикой Болливуда, разрабатывается небольшой командой специалистов с использованием современных технологий сканирования местности.

Игрокам предстоит взять на себя роль Викрама, главного героя, который пытается выяснить причины упадка своего родного города Вишвапура. Игра представляет собой мрачный соулслайк в индийском антураже с элементами традиционной мифологии. В арсенале героя заявлены божественные способности, легендарное оружие, включая боевой диск чакру, а также возможность временной трансформации, открывающей доступ к новым боевым приемам и методам уклонения.

Основатель Aeos Games Варун Майя в интервью рассказал, что разработка ведется силами компактной команды инженеров, что позволяет избегать лишней бюрократии и ускорять процесс принятия решений. Для минимизации бюджета авторы применили метод фотограмметрии. Команда за 9 дней полностью отсканировала индийский город Чандери для создания реалистичных игровых локаций. К работе над персонажами также был привлечен специалист, ранее сотрудничавший со студией Sucker Punch Productions при создании Ghost of Tsushima.

Концепция игры сочетает в себе несколько неожиданных элементов. Создатели ориентировались на боевую систему в стиле соулслайков, но разбавили атмосферу зрелищностью болливудского кино, добавив в экшен долю абсурда и преувеличенных движений. Кроме того, сюжетная линия несет в себе глубокий философский подтекст, основанный на идеях французского мыслителя Рене Жирара о миметическом желании и поведении человеческого общества.

Первые демонстрационные ролики вызвали неоднозначную реакцию в сети. Студия уже опубликовала несколько трейлеров, включая 12 минут игрового процесса без монтажа, которые суммарно собрали более 1 млрд просмотров с учетом фанатских реакций, особенно в Китае и Индии. По словам разработчиков, критика и подробные отзывы пользователей помогают оперативно вносить правки в физику движений, механику уклонений и эффекты ударов. Авторы стремятся выпускать заметные улучшения каждые 3-6 месяцев.

На текущий момент у Unleash The Avatar нет точной даты выхода. Игра уже обзавелась официальной страницей в сервисе Steam, где пользователи могут добавить ее в список желаемого. Проект создается для персональных компьютеров под управлением Windows и будет поддерживать управление с помощью геймпадов для консолей Xbox и PlayStation.