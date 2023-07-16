Новый трейлер ролевой игры про некроманта в тёмном фэнтези The Unliving посвящён обновлению Apex Necromancy ©

Издатель и разработчик инди-игр из Уэйкфилда (Великобритания) Team 17 и разработчик инди-игр из Лимассола (Кипр) RocketBrush Studio выпустили новый трейлер обновления Apex Necromancy для своей ARPG в жанре темного фэнтези The Unliving.

Последнее обновление включает в себя множество функций и дополнений, запрошенных сообществом, а также новый режим «Клятва Богоубийства», который увеличивает сложность игры после победы над финальным боссом в первый раз, позволяя игрокам испытать свое мастерство нежити против неумолимых врагов.

Помимо нового и более сложного режима, Apex Necromancy включает в себя добавление радара, который указывает точки интереса и основной путь к боссу каждой локации, а также трекера, который показывает близость следующего осколка души, упрощая игровой процесс для игроков.

Орда нежити Некроманта — его самый ценный актив, и в этом последнем обновлении было сделано несколько улучшений и оптимизаций того, как шаркающие массы помогают в игре, и игроки могут ограничить количество одновременных юнитов и объединить их в более высокий рейтинг. нежить со значительно увеличенным здоровьем и уроном.