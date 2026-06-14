ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
UNO 16.08.2016
Экшен, Логические, Карточная
6.5 24 оценки

UNO получила способ гипервизор-обхода Denuvo

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Для игры UNO вышел способ обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты позволяет запустить игру на процессорах AMD и Intel.

UNO возвращается с новыми возможностями, такими как видеочат и система тем. Составляйте комбинации карт и используйте активные карты, чтобы повлиять на ход игры. Станьте первым, кто избавится от всех карт в классическом режиме или выберите свои собственные правила. Каждая игра будет неповторимой.

Остаётся дождаться репака от FitGirl или от другого репакера, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.

ПК
10
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Archsiresse Aellie

Не знаю такую игру, но очередное поражение дерьмувы всячески одобряю. Свободу не остановить.

6
Destroited

Кому вообще пришло в голову ставить дерьмуво на ЭТО ???

4
Archsiresse Aellie

Кстати, знаете, почему иногда получается дабл постинг? Потому что у мышей рейзер даблклик)) Ахахах. Ладно, споки, пегачеры, я к своей девочке🔥

2
Lamstors

Да наконец-то!

1
Etteri

Я на смартфоне бесплатно играю.