UNO получила способ гипервизор-обхода Denuvo

Для игры UNO вышел способ обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты позволяет запустить игру на процессорах AMD и Intel.

UNO возвращается с новыми возможностями, такими как видеочат и система тем. Составляйте комбинации карт и используйте активные карты, чтобы повлиять на ход игры. Станьте первым, кто избавится от всех карт в классическом режиме или выберите свои собственные правила. Каждая игра будет неповторимой.

Остаётся дождаться репака от FitGirl или от другого репакера, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.