Приключение Unpetrified: Echoes of Nature выйдет на консолях этой осенью

Издатель Mindscape и студия Dreamhunt Studio объявили, что приключенческая игра Unpetrified: Echoes of Nature этой осенью выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. Для версий на PS5 и Switch также выпустят физические издания.

Игра впервые вышла на PC (Steam) 11 ноября 2025 года.

В Unpetrified: Echoes of Nature игрокам предстоит взять на себя роль каменного голема, который вместе с дружелюбным лисом отправляется восстанавливать природу. По пути герои будут решать головоломки, связанные с окружающей средой, заново соединять древние источники энергии, раскрывать тайны исчезнувшей цивилизации и помогать животным.

Разработчики описывают игру как спокойное и атмосферное приключение с акцентом на исследование мира, эмоциональную историю о дружбе, любви и утрате, а также оркестровый саундтрек.

Игроков ждут красочные биомы с разнообразной флорой и фауной, множество секретов и коллекционных предметов. По мере продвижения на спине голема будут распускаться цветы, отражая восстановление природы.

Во время путешествия можно встретить самых разных животных, включая белок, павлинов, броненосцев, слонов, лошадей и сурикатов. Одним из главных спутников станет любопытный лис, который поможет преодолевать препятствия и станет важной частью истории.

Голем обладает магической связью с окружающим миром: его эмоции влияют на погоду, растения и животных, а специальные способности позволяют изменять окружение, открывать новые пути и возвращать жизнь природе.