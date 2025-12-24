Мод с трассировкой пути для Unreal получил поддержку дополнения Return to Na Pali

Энтузиаст под псевдонимом mstewart401 выпустил обновленную версию своей модификации RTX Remix Path Tracing Mod для первой части культового шутера Unreal. Ключевой особенностью свежего релиза стала полная поддержка официального дополнения Return to Na Pali. Теперь игроки могут пройти как основную кампанию, так и расширение с использованием современных графических технологий.

Разработанный мод внедряет в классический движок трассировку пути в реальном времени. В игре появляются полностью просчитываемое освещение, динамические тени и обновленные эффекты свечения. Автор также добавил поддержку PBR материалов, благодаря чему поверхности, включая металлы, стали реалистичнее реагировать на источники света, демонстрируя правильную шероховатость и глубину. Часть объектов окружения и декораций была заменена на более современные и детализированные модели, чтобы соответствовать общему визуальному обновлению.

Для запуска обновленной версии не требуется покупка игры, так как Epic Games сделала оригинальный Unreal бесплатным. Пользователям необходимо загрузить клиент игры, установить патч версии 227k_12, а затем применить файлы модификации RTX Remix. Весь процесс установки позволяет получить ремастер классики без каких либо денежных вложений.

Владельцам самого современного железа стоит проявить осторожность. Ранее сообщалось, что на видеокартах серии NVIDIA RTX 50 предыдущая версия мода могла работать нестабильно и приводить к вылетам. На текущий момент нет подтвержденной информации о том, исправил ли автор эту специфическую проблему совместимости с новейшими графическими ускорителями в данном обновлении.