Мод Unreal Revived приносит масштабное обновление с поддержкой DX12, VR и широкоэкранных мониторов

В 2018 году сообщалось о моде, призванном превратить классическую игру Unreal в современный ремастер. На тот момент в нем работало лишь несколько уровней. И вот, спустя более восьми лет, появилась версия, позволяющая пройти игру целиком.

Unreal Revived (ранее известный как Unreal VR) — это пакет обновлений, позволяющий играть в оригинальную Unreal Gold на современных ПК. Он сохраняет оригинальный контент и геймплей, добавляя при этом новый рендерер DX12. Также улучшены настройки изображения, обновлены меню и управление, добавлена ​​широкая поддержка геймпадов — включая контроллеры Xbox Series, DualShock 4, DualSense и другие устройства, совместимые с SDL.

Приятным бонусом стала поддержка VR: владельцы VR-шлемов смогут пройти этот классический шутер в виртуальной реальности. Поскольку новых VR-игр выходит не так уж много, подобные моды — настоящая мечта для поклонников VR-гейминга.

Стоит также отметить, что Unreal Revived поддерживает разрешение 4K и широкоэкранные мониторы. В нем реализован ряд эффектов постобработки, включая имитацию строчной развёртки ЭЛТ-мониторов (сканлайны). Кроме того, новый рендерер DX12 поддерживает исправленные HD-карты освещения, высококачественные текстуры, альфа-смешивание и настраиваемую вертикальную синхронизацию (VSync).

Скачать Unreal Revived можно здесь. Обратите внимание: сам мод не содержит игровых ассетов, поэтому вам также потребуется скачать Unreal Gold (это можно сделать здесь). Хорошая новость заключается в том, что Unreal Gold распространяется бесплатно, так что запуск Unreal Revived не потребует от вас никаких затрат.