Для арена-шутера Unreal Tournament вышла статическая рекомпиляция с улучшенной графикой и поддержкой современных систем

Энтузиаст под псевдонимом sp00nznet выпустил проект ut99-recomp, который представляет собой полную статическую рекомпиляцию арена-шутера Unreal Tournament 1999 года выпуска. Разработка переводит оригинальные бинарные файлы версии 436 из сервисов Steam и GOG напрямую в нативный код на языке C с помощью открытого инструментария pcrecomp. Ранее аналогичный подход уже применялся разработчиками для осовременивания шутера Gunman Chronicles и стратегии Command & Conquer: Red Alert 2.

Автор разработки отдельно подчеркивает отличие созданного решения от известного фанатского патча 469 от команды OldUnreal.

Этот проект не является патчем 469 от OldUnreal. Команда OldUnreal поддерживает шутер на основе исходного кода с одобрения Epic Games. Данный проект отталкивается от бинарных файлов сборки для Steam и выполняет собственный машинный код Epic в рекомпилированном виде. Это альтернативный путь к той же самой игре.

- sp00nznet, разработчик ut99-recomp

В отличие от стандартной эмуляции или попыток воссоздать код с нуля, рекомпиляция сохраняет оригинальную игровую логику, но наделяет шутер современными графическими опциями. Игра получила полноценную поддержку широкоформатного режима 16:9 с пропорциональным расширением угла обзора Hor+. В этом режиме обзор увеличивается по бокам, тогда как классические версии принудительно обрезали кадр сверху и снизу. Встроенный рендерер OpenGL был модифицирован и получил поддержку сглаживания MSAA до 8x, а также анизотропную фильтрацию текстур до 16x взамен устаревшей билинейной фильтрации.

Интерфейс проекта был оптимизирован для мониторов с разрешением 1080p и выше. В оригинальной версии масштабирование шрифтов останавливалось на разрешении 1024 пикселя по ширине, однако в рекомпиляции текст на экране увеличивается пропорционально разрешению, а элементы меню можно увеличить в 2 раза. Игра также получила поддержку переключения в полноэкранный режим без рамок по нажатию сочетания клавиш Alt+Enter. Это решает проблему со сбоями на операционной системе Windows 11, где стандартный запуск через устаревший интерфейс DirectDraw приводил к вылету из-за попытки активировать разрешение 640 на 480 точек. Управление движением по умолчанию переведено на современную раскладку WASD вместо стрелок клавиатуры.

На текущий момент проект находится в полностью играбельном состоянии. Инструментарий успешно обработал 38674 функции в 14 модулях без единой ошибки. В ручном режиме были протестированы матчи в режимах Deathmatch, Capture the Flag и Assault с ботами и сменой карт. На рекомпилированном движке также работает выделенный сервер, обрабатывающий виртуальную машину UnrealScript и отвечающий на запросы внутриигрового браузера. Для корректной работы физического движка предусмотрено ограничение частоты кадров на отметке 200 кадров в секунду и вертикальная синхронизация.

С релизом версии 0.1.0 автор подготовил автоматический установщик для Windows. Для создания рабочей сборки требуется наличие собственной легальной копии игры в Steam или GOG, так как исходные файлы и ресурсы шутера не распространяются вместе с репозиторием. Установщик самостоятельно находит файлы игры, выполняет процесс рекомпиляции непосредственно на компьютере пользователя и формирует готовый к запуску исполняемый файл.