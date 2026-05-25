Unreal Tournament на PS Vita: порт в разработке

Пользователь Rinnegatamante опубликовал свежий ролик с прогрессом портирования Unreal Tournament на PlayStation Vita.

Это классический шутер 1999 года, который неожиданно получает вторую жизнь на портативной консоли Sony. Порт пока находится на стадии WIP (Work In Progress), но уже показывает играбельное состояние.

Что известно:

Разработкой занимается известный в сцене хоумбрю-разработчик Rinnegatamante (создатель VitaGL).

Видео демонстрирует раннюю версию игры на железе Vita.

Ожидаемо - низкое разрешение и упрощённая графика, но для Vita это уже достижение.

Ирония в том, что Vita, которую Sony давно забыла, продолжает получать порты старых хитов, о которых в 2012 году никто и мечтать не мог. Пока большие компании похоронили консоль, энтузиасты пытаются выжать из неё максимум.

Порт ещё сырой, но уже вызывает ностальгию у старых фанатов UT.