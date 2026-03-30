Команда OldUnreal выпустила новое предварительное обновление для классической игры Unreal Tournament 2004

С одобрения компании Epic Games команда разработчиков OldUnreal выпустила свежий предварительный патч для шутера Unreal Tournament 2004. Обновление получило номер 3374 и статус Preview 17. Игра в настоящее время распространяется бесплатно, а для старых частей серии Unreal были анонсированы новые удобные установщики. Патч также предлагает полную поддержку операционной системы Linux.

В новой версии авторы внесли важные изменения. Код освещения AntiDrv был скорректирован для лучшего соответствия D3D9Drv. Теперь при сбое игра записывает дополнительную отладочную информацию в файл журнала. Была исправлена ошибка, по причине которой AntiDrv некорректно отображал модели игроков на серверах UTComp. Игрокам теперь предлагается перейти на версию меню, адаптированную для широкоформатных экранов. Клиенты для Linux и macOS перешли на использование библиотеки SDL 3.4.2. Карта CTF-BP2-Concentrate была удалена из режима для 1 игрока. Также патч для Linux теперь доступен для платформ powerpc64le, а устаревшие бинарные файлы заменяются символическими ссылками. Был устранен баг рендера AntiDrv, делавший эффект щита полностью непрозрачным и белым при попадании молнии.

Помимо этого, авторы исправили ошибки регрессии, появившиеся в патче 3374. Разработчики вернули возможность загружать определенные карты и модификации для режима Onslaught. Была решена проблема невидимых командных символов на флагах и исправлена ошибка, нарушавшая поддержку модов в системах Linux. Работа администратора на серверах Windows также была восстановлена. Браузер серверов больше не дублирует избранное, добавленное по IP. Разработчики вернули поддержку голосового чата, исправив различные уязвимости в его коде. Внесены исправления в отображение меню на macOS и решена проблема центрирования вида при смене 1 места в транспорте режима Onslaught. Поддержка nearclip восстановлена во всех рендерах, при этом допустимые значения ограничены диапазоном от 3 до 100.

Исходный код обновления доступен на платформе GitHub. Благодаря усилиям преданных членов сообщества классический проект получает свежую жизнь на современных системах даже спустя 22 года после релиза.