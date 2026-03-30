Команда OldUnreal выпустила новое предварительное обновление для классической игры Unreal Tournament 2004

С одобрения компании Epic Games команда разработчиков OldUnreal выпустила свежий предварительный патч для шутера Unreal Tournament 2004. Обновление получило номер 3374 и статус Preview 17. Игра в настоящее время распространяется бесплатно, а для старых частей серии Unreal были анонсированы новые удобные установщики. Патч также предлагает полную поддержку операционной системы Linux.
В новой версии авторы внесли важные изменения. Код освещения AntiDrv был скорректирован для лучшего соответствия D3D9Drv. Теперь при сбое игра записывает дополнительную отладочную информацию в файл журнала. Была исправлена ошибка, по причине которой AntiDrv некорректно отображал модели игроков на серверах UTComp. Игрокам теперь предлагается перейти на версию меню, адаптированную для широкоформатных экранов. Клиенты для Linux и macOS перешли на использование библиотеки SDL 3.4.2. Карта CTF-BP2-Concentrate была удалена из режима для 1 игрока. Также патч для Linux теперь доступен для платформ powerpc64le, а устаревшие бинарные файлы заменяются символическими ссылками. Был устранен баг рендера AntiDrv, делавший эффект щита полностью непрозрачным и белым при попадании молнии.
Помимо этого, авторы исправили ошибки регрессии, появившиеся в патче 3374. Разработчики вернули возможность загружать определенные карты и модификации для режима Onslaught. Была решена проблема невидимых командных символов на флагах и исправлена ошибка, нарушавшая поддержку модов в системах Linux. Работа администратора на серверах Windows также была восстановлена. Браузер серверов больше не дублирует избранное, добавленное по IP. Разработчики вернули поддержку голосового чата, исправив различные уязвимости в его коде. Внесены исправления в отображение меню на macOS и решена проблема центрирования вида при смене 1 места в транспорте режима Onslaught. Поддержка nearclip восстановлена во всех рендерах, при этом допустимые значения ограничены диапазоном от 3 до 100.
Исходный код обновления доступен на платформе GitHub. Благодаря усилиям преданных членов сообщества классический проект получает свежую жизнь на современных системах даже спустя 22 года после релиза.
Надеюсь они вернут игры хотя бы гог, а в идеале в стим. Искать установщики где-то такое себе.
2004 - лучшая часть "Анрыла". Она сделала реальный прорыв в жанре сетевых игр, отойдя от привычных побегушек по маленьким картам в режиме ДМ/ТДМ.
Плюс, добавили управляемую технику, чего в то время нигде, кроме военсимом навроде "Мобиле Форсес" или "Бутыльфилдов" не было. Авиация была кривовата, но сам факт возможности погонять на крутых тачках или "пройти игру" в режиме "нападения" - невероятно радовал.
Круче на моей памяти оказался только "Кукурузис Варс", а остальные игры, в т.ч. ММО навроде "ПланетСиде", не могли предложить то же количество игроков или тот же уровень эпичности.
Если когда-нибудь выйдет "Анрыл 4", попробую с удовольствием.