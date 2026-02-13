Команда OldUnreal выпустила новые установщики для классических игр серии Unreal

Сообщество энтузиастов OldUnreal представило обновленные установщики для нескольких культовых шутеров. Речь идет о проектах Unreal Tournament 2004, Unreal Tournament: GOTY и Unreal Gold. Несмотря на то, что компания Epic Games больше не занимается прямой поддержкой этих тайтлов, она официально одобрила деятельность команды OldUnreal по обновлению и сохранению работоспособности старых хитов.

Особое внимание в обновлении уделено Unreal Tournament 2004, так как это самая новая игра из списка поддерживаемых. Для нее выпущен предварительный патч под номером 3374 Preview 9. Разработчики отмечают, что это первое публичное обновление для игры более чем за 20 лет. В апдейт включены многочисленные исправления и технические улучшения. Авторы написали новый бэкенд SDL для запуска на операционных системах Linux и macOS, внедрили новый рендерер, а также перевели всю кодовую базу на современные системы сборки.

Новые полные установщики для всех 3 игр уже доступны на странице проекта в GitHub. Представители OldUnreal сообщают, что патч для UT2004 прошел внутреннее тестирование и является относительно стабильным. Он корректно работает в сетевых матчах, за исключением серверов с использованием AntiTCC. Для решения этой проблемы команда планирует выпустить совместимую версию античита в ближайшее время, но предупреждает, что из-за масштабных изменений в коде игроки могут столкнуться с новыми багами.