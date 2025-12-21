Энтузиаст выпустил играбельную демоверсию отмененной Unreal Tournament на движке Unreal Engine 5.7

Ютубер под псевдонимом Smart Poly опубликовал видео, в котором продемонстрировал результат переноса ассетов отмененной части Unreal Tournament на самую актуальную версию движка Unreal Engine 5.7. Автор не только показал обновленную визуальную составляющую классической карты, но и предоставил всем желающим доступ к бесплатной играбельной технодемке.

В представленной сборке энтузиаст использовал карту Outpost, адаптировав ее под современные стандарты освещения. Проект задействует технологию глобального освещения Lumen и обновленную систему отражений, что придает локации более реалистичный вид по сравнению с версией на Unreal Engine 4. При этом блогер отметил, что намеренно не стал использовать технологию виртуальной геометрии Nanite, так как оригинальные ассеты уже были оптимизированы с помощью стандартных уровней детализации и не требовали конвертации.

Несмотря на визуальные улучшения, автор предупредил о наличии графических артефактов, связанных с работой Lumen. По его словам, попытка устранить мерцание света потребовала бы значительного повышения системных требований, поэтому настройки были оставлены в дефолтном состоянии для сохранения приемлемой производительности. Проект представляет собой исключительно техническую демонстрацию, позволяющую свободно перемещаться по уровню и оценивать графику. В демоверсии отсутствуют боты, сетевой режим и какие-либо игровые механики, кроме базового передвижения.

Разработка новой части Unreal Tournament велась студией Epic Games совместно с сообществом, однако проект был сначала заморожен, а затем окончательно отменен на фоне колоссального успеха Fortnite. Ранее исходные файлы игры можно было найти в официальном репозитории на GitHub, но со временем серверы были отключены. Smart Poly сообщил, что успел сохранить все данные до их удаления. В будущем он планирует выпустить второе видео с демонстрацией транспорта и персонажей, а также предоставить архив с ассетами для свободного использования другими разработчиками и фанатами серии. Скачать текущую демоверсию можно по ссылкам в описании к оригинальному ролику.