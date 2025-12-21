ЧАТ ИГРЫ
Unreal Tournament (2014) 13.08.2014
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
8.5 380 оценок

Энтузиаст выпустил играбельную демоверсию отмененной Unreal Tournament на движке Unreal Engine 5.7

Extor Menoger Extor Menoger

Ютубер под псевдонимом Smart Poly опубликовал видео, в котором продемонстрировал результат переноса ассетов отмененной части Unreal Tournament на самую актуальную версию движка Unreal Engine 5.7. Автор не только показал обновленную визуальную составляющую классической карты, но и предоставил всем желающим доступ к бесплатной играбельной технодемке.

В представленной сборке энтузиаст использовал карту Outpost, адаптировав ее под современные стандарты освещения. Проект задействует технологию глобального освещения Lumen и обновленную систему отражений, что придает локации более реалистичный вид по сравнению с версией на Unreal Engine 4. При этом блогер отметил, что намеренно не стал использовать технологию виртуальной геометрии Nanite, так как оригинальные ассеты уже были оптимизированы с помощью стандартных уровней детализации и не требовали конвертации.

Несмотря на визуальные улучшения, автор предупредил о наличии графических артефактов, связанных с работой Lumen. По его словам, попытка устранить мерцание света потребовала бы значительного повышения системных требований, поэтому настройки были оставлены в дефолтном состоянии для сохранения приемлемой производительности. Проект представляет собой исключительно техническую демонстрацию, позволяющую свободно перемещаться по уровню и оценивать графику. В демоверсии отсутствуют боты, сетевой режим и какие-либо игровые механики, кроме базового передвижения.

Разработка новой части Unreal Tournament велась студией Epic Games совместно с сообществом, однако проект был сначала заморожен, а затем окончательно отменен на фоне колоссального успеха Fortnite. Ранее исходные файлы игры можно было найти в официальном репозитории на GitHub, но со временем серверы были отключены. Smart Poly сообщил, что успел сохранить все данные до их удаления. В будущем он планирует выпустить второе видео с демонстрацией транспорта и персонажей, а также предоставить архив с ассетами для свободного использования другими разработчиками и фанатами серии. Скачать текущую демоверсию можно по ссылкам в описании к оригинальному ролику.

19
4
Комментарии:  4
FumblingLysanias

Работа конечно интересная! Но что-же *ука с этим Lumen не так в UE5? Отражения гоvно везде! С артефактами,уже 5.7 итерация,а отражения артефачат! Плюс Nanite даёт падение производительности(arc raiders не даст соврать),а выкини эти технологии и что останется от 5-ой версии?!P.S. Это чисто дилетантский взгляд.Поправьте ,если где-то не прав...

5
Рикочико

Небось как обычно системные требования по сравнению с 4 версией выросли в три раза, различия в графике нужно с лупой сравнивать.

4
ant 36436

Так освещение только новое, а потроха старые. Тут на до с другой стороны смотреть, это киберкотлетная игра в которой желательно 100500 миллиардов фпс. Очередная развлекуха мододелов.

1
Egik81

Ну как обычно заголовок отличается от содержания настолько насколько земля отличается от луны.

1