Шутер Unreal Tournament 3 получил нативный порт для Android без использования эмуляторов

Разработчик под ником phys-winner представил проект pc_decomp_ut3 с полноценным портом культового шутера Unreal Tournament 3 для мобильных устройств на базе Android и архитектуры ARM64. В отличие от распространенного запуска через мобильные эмуляторы Windows вроде Winlator, данная сборка функционирует без трансляции инструкций x86 в реальном времени. Исполняемый файл UT3.exe и сопутствующие библиотеки DLL были статически декомпилированы в исходный код на языке C, после чего скомпилированы напрямую под целевую мобильную систему с помощью Android NDK.

Для запуска требуются оригинальные файлы игры из сервиса Steam общим объемом около 9.3 ГБ, включая каталоги Binaries, Engine и UTGame. Сам порт распространяется с открытым исходным кодом по лицензии GPL-3.0 и не содержит защищенных авторским правом ассетов компании Epic Games. Все входящие ресурсы проверяются по контрольным суммам SHA-256, а библиотеки среды выполнения Microsoft Visual C++ 2005 уже встроены непосредственно в мобильное приложение.

Графическая подсистема порта предлагает несколько вариантов рендеринга под разное мобильное аппаратное обеспечение. Базовый транслятор Direct3D 9 в OpenGL ES 3.2 обеспечивает совместимость практически с любыми современными мобильными процессорами. Для чипов с поддержкой Vulkan 1.3 предусмотрен бэкенд на основе DXVK, а владельцы устройств с видеоускорителями Adreno серий 6xx и 7xx могут задействовать открытый драйвер Turnip как из встроенного набора, так и через сторонние пакеты библиотеки libadrenotools.

В свежем релизе версии 0.2-dev появилась возможность автоматической конвертации текстур в форматы ASTC и ETC2 для ускорения работы через OpenGL ES без изменения оригинальных файлов игры. Фирменный лаунчер научился запускать файлы напрямую из несжатых архивов ZIP без предварительной распаковки, а также получил поддержку локализаций на русском, английском, немецком и польском языках.

Управление адаптировано под сенсорные экраны с возможностью свободного перемещения и масштабирования виртуальных кнопок, аналоговых стиков и колеса выбора оружия. Дополнительно реализовано прицеливание с помощью гироскопа, а подключенные физические геймпады распознаются через протокол XInput с сохранением оригинальной раскладки и вибрации. Интерфейс, меню и вступительные видеоролики формата Bink были полностью масштабированы под экраны современных телефонов с автоматическим вызовом клавиатуры при вводе текста.

Сетевой код сохранил поддержку локальной сети с возможностью совместных матчей между смартфонами и пользователями версии для персональных компьютеров в обе стороны. Для сетевых баталий через интернет разработчик адаптировал службу OpenSpy, что позволяет авторизоваться и играть на пользовательских серверах взамен давно закрытых серверов GameSpy.

Автор проекта отмечает, что на текущем этапе оптимизации стабильные 60 кадров в секунду в нативном разрешении экрана достигаются не на всех мобильных чипсетах. Тестирование работоспособности проводилось на смартфонах Google Pixel 10, Google Pixel 10a и устройствах с процессором Snapdragon 870 под управлением Android 11 и более новых версий операционной системы.