Unreal Tournament 3 получила пакет улучшенных при помощи ИИ 4K-текстур

Моддер ParallaxTiger выпустил для Unreal Tournament 3 пакет 4K-текстур, улучшенных с помощью ИИ. Этот пакет весит около 7 ГБ и улучшит почти все текстуры игры.

Пакет улучшает многие части игры. Он обновляет предметы, бонусы, окружение, небо, эффекты частиц, оружие и портреты персонажей. Он также улучшает экраны выбора карт и типов игры. Теперь у большинства персонажей текстуры лучше. Например, игроки увидят улучшенные текстуры на руках и ладонях от первого лица для всех рас. Кровь персонажей, скелеты (люди и краллы) и осколки порчи также выглядят лучше.

Вы можете скачать его по этой ссылке. Ниже вы также можете найти несколько скриншотов, демонстрирующих некоторые из улучшенных текстур.