Первый геймплейный трейлер реалистичного тактического шутера Unrecord ©

Разработчики из DRAMA представили первый геймплейный трейлер однопользовательского шутера от первого лица, в котором рассказывается история тактического полицейского с точки зрения его нательной камеры. В ходе расследования сложного дела вам придется использовать свои тактические и детективные навыки, чтобы добиться успеха.

Разработчики отдельно сообщают, что кадры представленные в трейлере, относятся к ранней версии Unrecord и не являются показателями конечного продукта.

Unrecord - это тактический шутер, в котором игроков ожидает захватывающий и повествовательный опыт. Разработчики обещают сложные диалоги, инновационные игровые механики, сложные моральные дилеммы и уникальную систему стрельбы. По их словам, сюжетную линию Unrecord можно сравнить с детективным романом или триллером. Игроку предстоит расследовать несколько уголовных дел и противостоять разнообразному составу персонажей. Сюжет и подача игры будут играть центральную роль в игровом процессе, и игроки могут ожидать разнообразных игровых последовательностей, а также многочисленных сюжетных поворотов.

Что из этого правда, а что относится к "ранней версии" и в итоге будет вырезано на релизе только время покажет, а на данный момент у проекта даже нет четкой даты выхода.