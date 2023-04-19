Первый геймплейный трейлер реалистичного тактического шутера Unrecord

Разработчики из DRAMA представили первый геймплейный трейлер однопользовательского шутера от первого лица, в котором рассказывается история тактического полицейского с точки зрения его нательной камеры. В ходе расследования сложного дела вам придется использовать свои тактические и детективные навыки, чтобы добиться успеха.
Разработчики отдельно сообщают, что кадры представленные в трейлере, относятся к ранней версии Unrecord и не являются показателями конечного продукта.
Unrecord - это тактический шутер, в котором игроков ожидает захватывающий и повествовательный опыт. Разработчики обещают сложные диалоги, инновационные игровые механики, сложные моральные дилеммы и уникальную систему стрельбы. По их словам, сюжетную линию Unrecord можно сравнить с детективным романом или триллером. Игроку предстоит расследовать несколько уголовных дел и противостоять разнообразному составу персонажей. Сюжет и подача игры будут играть центральную роль в игровом процессе, и игроки могут ожидать разнообразных игровых последовательностей, а также многочисленных сюжетных поворотов.
Что из этого правда, а что относится к "ранней версии" и в итоге будет вырезано на релизе только время покажет, а на данный момент у проекта даже нет четкой даты выхода.
Не вижу геймплея, больше похоже на постановочный ролик на движке.
Да почти все геймплеи любой игры - постановочные.
Ты о чем вообще это обычное видео с экн камеры
а ты посмотри в фулл экран и не нателефоне
В таком случае чел обошёл законы физики и отключил тени у мелких объектов
Этот кадр уж очень сильно выдаёт себя что это игра. Да и в целом потолок тоже, он по качеству убогий, дальше если чуть промотать видно склейку текстур которая уж очень сильно плохого качества, но это и понятно, все текстуры в темноте и над ними не запаривались
Да и в целом тут нет постановы, тут просто работа с освещением, добавили лучи и всё такое...
Вот пример реалистичности
в конце мужик упал не реалистично явно,кое-где текстуры хреновые,а так реально подумал постановочный ролик
Камрады, это какой-то пздц.
Ты хотел сказать: Игроки, это какой-то пздц? :)
Так это 100% пререндер.
Реалистично, любопытно.
При первом впечатлении кажется будто просто сняли, но если приглядеться видно анимацию персов и модельки, из-за тряски камеры кажется типа будто реально, но вот самого перса реально могли просто смонтировать, потому что незаметно ни полигонов, ничего такого на руках и одежде, возможно в 4К сделано, либо просто хитрость вставили записанные движения человека. Плюс тут используется фильтр и эффект съемки с камеры, поэтому очень так все сливается, вообще и при нынешних движках возможно создать реалистичную атмосферу при правильном подборе материалов, текстур, отражении и освящении. Просто этого не делают, либо не умеют делать, здесь нужны художники и режиссеры, чтобы правильно подобрать освящение создав атмосферу реализма, тут скорей всего существуют запреты, нельзя слишком реалистичные игры делать, помню как то давно за некоторые фильмы подавали в суды, потом их переделывали, с играми тоже может быть подобное.
4К не влияет на количество полигонов, а вот тесселяция вполне может использоваться
Так это ролик с ютуба на экш камеру. Кто то поверил что это сделано на компе, игра ? Лол
запусти сейчас сталкер зов припяти с апнутыми текстурками и там на заброшке будет примерно так же , так что не позорься с своими выводами ..
Спасибо сайтику ВАШЕМУ за прекрассный плеер! По смотрел на ютубе.
А теперь о главном:
🔥желаю удачи с этим проэктом!
Будем ждать😊 и надеяться на триумф этой игры, выглядит ну просто не описать словами!🔥🔥🔥
Ps: свершилось чудо, хоть в какой то игре не ездят на жопе как иди*ты😂 пзц просто задолбало.
Если у DRAMA получится сделать что то на подобии Таркова с таким графеном это будет круто.
Так этож видео.
Ролик обычный
SWAT
Лучше.
Слушай круто, я бы никогда бы не подумал что в Ижевске делают такие крутые пневматические пистолеты, но можно сказать что по сравнению с этим кал-дуни война на зоне 2.0 полный отстой, я бы даже сказал полнейший.
И не придерёшься, есть подозрение что это видос, но может и игра, дублированные текстурки имеются и фонарик какой то не реалистичный.
То есть как бы на всякий случай они заранее перестраховались, что бы не вышло как когда-то с первым Watch Dogs, когда графику показанную в гемплейном трейлере в игре мы не увидели, понял...
И к слову, я очень сомневаюсь что в трейлере это прям действительно гемплей снятый с игры.
Это точно игра? Выглядит, будто бы это реальная постановочная съёмка на реальной местности с живыми актёрами. Мой мозг отказывается верить в то, что это игра, а не видеозапись. Неужели такой графон реально возможен в современных играх? И комп не бабахнет с такого графона? Выдержит?
Если здесь реально графон игры, не съёмка на камеру и не заранее заготовленный пререндер, тогда походу в эту игру только сами разработчики и смогут играть. Ибо у игроков в основной массе своей нет денег на ТОП компы. Либо разрабам придётся жёстко понерфить графон, чтоб хотя бы кто-то смог сыграть.
Что тут нерфить? Освещение запеченно трассировкой лучей в текстуры, тени тут скорее всего только от фонарика и от гг, все остальное лайтмапы
слабо верится.
комментарии такие как будто люди вообще не видели на что способны сейчас движки ..
Откуда они могут это видеть?
на что спобособны толку , если разрабы кри,да и видюхи не успевают за движками понимаешь? все началось с кукуризиса в 2006 помойму
Симулятор тряски камеры, а так графика хороша, не поспоришь.
О зашибись давненько не было такого типа игры, на Late Shift похожа, будем ждать что нам покажут на релизе.
а в негров стрелять можно? Ну как в роликах с ютуба? Там в любой непонятной ситуации сначала стреляют в негра.
lol
Надеюсь да, с нетерпеньем жду nill kiggers DLC
VR ?
че за треш лол
Шляпа полная. И что это за профессия такая - тактический полицейский, или это звание?
ШОК!11 Анонсировали Тарков 2