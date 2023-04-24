Портал IGN опробовал демоверсию Unrecord, подтвердив подлинность реалистичного шутера ©

Редакторы IGN получили возможность опробовать демо-версию Unrecord, шутера, разработанного студией DRAMA, который многим показался слишком реалистичным, чтобы быть правдой, и выпустил видео геймплея с текущим игровым уровнем.

Это тот же сценарий, который мы видели в геймплее Unrecord до сих пор, когда наш персонаж получает доступ к явно заброшенному объекту, где укрылись преступники. Ролик подтверждает реализм сеттинга и визуальной точности, также связанного с явно правдоподобной динамикой.