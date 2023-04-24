Unrecord 2024 г.
6.9 34 оценки

Портал IGN опробовал демоверсию Unrecord, подтвердив подлинность реалистичного шутера

©
monk70
Новости

Редакторы IGN получили возможность опробовать демо-версию Unrecord, шутера, разработанного студией DRAMA, который многим показался слишком реалистичным, чтобы быть правдой, и выпустил видео геймплея с текущим игровым уровнем.

Это тот же сценарий, который мы видели в геймплее Unrecord до сих пор, когда наш персонаж получает доступ к явно заброшенному объекту, где укрылись преступники. Ролик подтверждает реализм сеттинга и визуальной точности, также связанного с явно правдоподобной динамикой.

3
8
Последние посты по игре Unrecord
Разработчик Unrecord "рассматривает" консольные версии
Разработчик Unrecord "рассматривает" консольные версии
Повествование в Unrecord будет взрослым, реалистичным и основанным на "деликатных" темах
Повествование в Unrecord будет взрослым, реалистичным и основанным на "деликатных" темах
Трейлер FPS-игры Unrecord посмотрели более 60 млн человек
Трейлер FPS-игры Unrecord посмотрели более 60 млн человек
Комментарии: 8
Ваш комментарий
De Santa

Вот ещё один пруф ign врать не станет

2
Dmitry_Quant

Лица тех кто кричал - это фейк эээ, представили? Да ботам доказывать не нужно, пусть дальше верят в бога

1
Awareness of greatness

А ты не веришь Бога ?

0
De Santa

Жаль что не показали нового геймплея новые кадры в смысле

0
Snake Snaake Snaaaaaake

освещение - это то, что делает графоний тут таким реалистичным, то есть Ray Tracing тут кушает ОЧЕНЬ много ресурсов

0
Egor179

Если освещение запечено (а скорее всего именно так и есть), то жрёт он чуть больше чем Get Even

2
Real Slim Shady

Ага, сейчас бы IGN верить, первоапрельская шутка слишком затянулась.

-4
De Santa

Это не шутка это правда

1