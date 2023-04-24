Портал IGN опробовал демоверсию Unrecord, подтвердив подлинность реалистичного шутера

Редакторы IGN получили возможность опробовать демо-версию Unrecord, шутера, разработанного студией DRAMA, который многим показался слишком реалистичным, чтобы быть правдой, и выпустил видео геймплея с текущим игровым уровнем.
Это тот же сценарий, который мы видели в геймплее Unrecord до сих пор, когда наш персонаж получает доступ к явно заброшенному объекту, где укрылись преступники. Ролик подтверждает реализм сеттинга и визуальной точности, также связанного с явно правдоподобной динамикой.
Вот ещё один пруф ign врать не станет
Лица тех кто кричал - это фейк эээ, представили? Да ботам доказывать не нужно, пусть дальше верят в бога
А ты не веришь Бога ?
Жаль что не показали нового геймплея новые кадры в смысле
освещение - это то, что делает графоний тут таким реалистичным, то есть Ray Tracing тут кушает ОЧЕНЬ много ресурсов
Если освещение запечено (а скорее всего именно так и есть), то жрёт он чуть больше чем Get Even
Ага, сейчас бы IGN верить, первоапрельская шутка слишком затянулась.
Это не шутка это правда