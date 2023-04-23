Unrecord 2024 г.
7.1 33 оценки

Повествование в Unrecord будет взрослым, реалистичным и основанным на "деликатных" темах

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monk70
Новости

Разработчики нашумевшей Unrecord из студии DRAMA поделились информацией о повествовании грядущего шутера с реалистичной графикой.

Разработчики объяснили, что повествовательная структура, составленная для придания формы гиперреалистичным сценам Unrecord, будет взрослой, реалистичной и основанной на «деликатных» темах:

«Мы не хотим вдаваться в суть истории и делать какие-то спойлеры, вы сами откроете для себя художественное направление, которое мы определили для тем, которые мы будем освещать в игре. Публика в целом доверяет тем, кто пишет сюжет для фильмов, телесериалов или романов, и умеет разумно оценивать определенные темы, которые затрагиваются в рассказах, например, о гангстерах или детективах. Так почему бы не применить такой же подход к видеоигре? Игроки должны сами интерпретировать Unrecord, есть ли там политические сообщения, или или те, которые считаются «подрывными» в некоторых странах».
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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Валерий Дроздов

круто

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Если разработчиков будут отменять, тогда я сыграю

0
TFE

реализма мы уже насмотрелись, что сам штурм показан в духе тупого шутера аля Джон Уик
это даже на тренировку не похоже ибо врятли на учениях люди выходят как тупые боты под пули

0
fox nemets

большой ФЕЙК эта игра вот увидите

-3
Валерий Дроздов

еще один это не ФЕЙК Как в не поймете? да и тем более уже доказали

-2
TFE Валерий Дроздов

как доказали? показали ролик с большими буквами ДОКАЗАТЕЛЬСТВО? что-то пока не видел новостей с демкой

0