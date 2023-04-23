Повествование в Unrecord будет взрослым, реалистичным и основанным на "деликатных" темах

Разработчики нашумевшей Unrecord из студии DRAMA поделились информацией о повествовании грядущего шутера с реалистичной графикой.
Разработчики объяснили, что повествовательная структура, составленная для придания формы гиперреалистичным сценам Unrecord, будет взрослой, реалистичной и основанной на «деликатных» темах:
«Мы не хотим вдаваться в суть истории и делать какие-то спойлеры, вы сами откроете для себя художественное направление, которое мы определили для тем, которые мы будем освещать в игре. Публика в целом доверяет тем, кто пишет сюжет для фильмов, телесериалов или романов, и умеет разумно оценивать определенные темы, которые затрагиваются в рассказах, например, о гангстерах или детективах. Так почему бы не применить такой же подход к видеоигре? Игроки должны сами интерпретировать Unrecord, есть ли там политические сообщения, или или те, которые считаются «подрывными» в некоторых странах».
круто
Если разработчиков будут отменять, тогда я сыграю
реализма мы уже насмотрелись, что сам штурм показан в духе тупого шутера аля Джон Уик
это даже на тренировку не похоже ибо врятли на учениях люди выходят как тупые боты под пули
большой ФЕЙК эта игра вот увидите
еще один это не ФЕЙК Как в не поймете? да и тем более уже доказали
как доказали? показали ролик с большими буквами ДОКАЗАТЕЛЬСТВО? что-то пока не видел новостей с демкой