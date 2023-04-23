Разработчик Unrecord "рассматривает" консольные версии

Unrecord недавно стала своего рода сенсацией в сети. Представленная совсем недавно инди-студией DRAMA, игра от первого лица представляет собой шутер с видом нательной камеры, которую носит персонаж, и поражает фотореалистичностью. Пока что игра была анонсирована только для ПК, и игрокам на консолях остается только гадать, выйдет ли она в конечном итоге и для их любимой платформы.
DRAMA заявила, что, хотя в настоящее время она полностью сосредоточена на ПК-версии, она также "рассматривает возможность" выпуска игры на других платформах в будущем.
Unrecord будет выпущена на ПК, и мы рассматриваем другие платформы. Мы хотим охватить как можно больше игроков, обеспечив при этом высокое качество игры. Информация о доступности платформ будет обновляться.
Конечно, в настоящее время дата выхода версии для ПК также не объявлена, так что, так или иначе, пройдет некоторое время, прежде чем мы получим информацию о консольных версиях.
Недавно DRAMA также ответила на несколько противоречивую реакцию на анонс Unrecord, вызванную его предпосылкой и визуалу.
если и выпускать на консоли то только на самые новые
Знаем мы такие "графонистые" игры, очередной Forspoken.
What? Как это связано?
Когда Forspoken показывала трейлеры - все тоже ждали убийцу всех игр в открытом мире, с супер графеном, а по итогу вышел Genshin Impact какой то, тут так же будет - на релизе будет CS 1.6 по графону.
Графику конечно возможно порежут но не до такой же степени
Ну время покажет, просто я не доверяю этим постановочным роликам, монтажеры которых имеют наглость показать "пруфы". Если бы я был разработчиком, и сделал бы такую игру, я бы не стал никому ничего доказывать, а радовался шуму вокруг ролика с геймплея. А этот начал юлить и штамповать ролик с движка с опровержением версии что это постанова, а не геймплей.
Это геймплей а не постанова да и как не доказывать если люди не верят не всё конечно не верят но всё же