Разработчик Unrecord "рассматривает" консольные версии ©

Unrecord недавно стала своего рода сенсацией в сети. Представленная совсем недавно инди-студией DRAMA, игра от первого лица представляет собой шутер с видом нательной камеры, которую носит персонаж, и поражает фотореалистичностью. Пока что игра была анонсирована только для ПК, и игрокам на консолях остается только гадать, выйдет ли она в конечном итоге и для их любимой платформы.

DRAMA заявила, что, хотя в настоящее время она полностью сосредоточена на ПК-версии, она также "рассматривает возможность" выпуска игры на других платформах в будущем.

Unrecord будет выпущена на ПК, и мы рассматриваем другие платформы. Мы хотим охватить как можно больше игроков, обеспечив при этом высокое качество игры. Информация о доступности платформ будет обновляться.

Конечно, в настоящее время дата выхода версии для ПК также не объявлена, так что, так или иначе, пройдет некоторое время, прежде чем мы получим информацию о консольных версиях.

Недавно DRAMA также ответила на несколько противоречивую реакцию на анонс Unrecord, вызванную его предпосылкой и визуалу.