Unrecord 2024 г.
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Разработчик Unrecord "рассматривает" консольные версии

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R_Mor
Новости

Unrecord недавно стала своего рода сенсацией в сети. Представленная совсем недавно инди-студией DRAMA, игра от первого лица представляет собой шутер с видом нательной камеры, которую носит персонаж, и поражает фотореалистичностью. Пока что игра была анонсирована только для ПК, и игрокам на консолях остается только гадать, выйдет ли она в конечном итоге и для их любимой платформы.

DRAMA заявила, что, хотя в настоящее время она полностью сосредоточена на ПК-версии, она также "рассматривает возможность" выпуска игры на других платформах в будущем.

Unrecord будет выпущена на ПК, и мы рассматриваем другие платформы. Мы хотим охватить как можно больше игроков, обеспечив при этом высокое качество игры. Информация о доступности платформ будет обновляться.

Конечно, в настоящее время дата выхода версии для ПК также не объявлена, так что, так или иначе, пройдет некоторое время, прежде чем мы получим информацию о консольных версиях.

Недавно DRAMA также ответила на несколько противоречивую реакцию на анонс Unrecord, вызванную его предпосылкой и визуалу.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Валерий Дроздов

если и выпускать на консоли то только на самые новые

0
Real Slim Shady

Знаем мы такие "графонистые" игры, очередной Forspoken.

-3
AlexFullBeast
Знаем мы такие "графонистые" игры, очередной Forspoken.

What? Как это связано?

0
Real Slim Shady AlexFullBeast

Когда Forspoken показывала трейлеры - все тоже ждали убийцу всех игр в открытом мире, с супер графеном, а по итогу вышел Genshin Impact какой то, тут так же будет - на релизе будет CS 1.6 по графону.

-1
Валерий Дроздов Real Slim Shady

Графику конечно возможно порежут но не до такой же степени

0
Real Slim Shady Валерий Дроздов

Ну время покажет, просто я не доверяю этим постановочным роликам, монтажеры которых имеют наглость показать "пруфы". Если бы я был разработчиком, и сделал бы такую игру, я бы не стал никому ничего доказывать, а радовался шуму вокруг ролика с геймплея. А этот начал юлить и штамповать ролик с движка с опровержением версии что это постанова, а не геймплей.

-1
Валерий Дроздов Real Slim Shady

Это геймплей а не постанова да и как не доказывать если люди не верят не всё конечно не верят но всё же

0