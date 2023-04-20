Создатели реалистичного шутера с видом из нагрудной камеры Unrecord уверяют, что это не фейк ©

В прошлом году кадры "игры с видом из нагрудной камеры" от французского инди-разработчика наделали много шума благодаря реалистичному изображению и невероятной анимации. Теперь у этой игры есть название, страница в Steam и множество игроков, утверждающих, что это фейк.



Игра, которую разработчик называет "иммерсивным и повествовательным опытом", ставит вас на место офицера полиции, занимающегося расследованием нескольких уголовных дел. Большая часть игрового процесса в последнем трейлере сосредоточена на преследовании и стрельбе по убегающим подозреваемым, хотя есть моменты, когда вам нужно быстро выбрать вариант диалога в середине экшена.

Окажется ли все это интересным или увлекательным, еще предстоит увидеть, но гиперреалистичный визуал игры впечатляет практически всех - до такой степени, что немалое число игроков называют ее фейком.

В новом блоге разработчик пишет:

Было высказано много сомнений в подлинности игрового процесса. Игра разработана на движке Unreal Engine 5, а игровые кадры взяты из исполняемого файла и воспроизводятся с помощью клавиатуры и мыши. Это не VR-игра. На самом деле, сравнение графики Unrecord с реальностью кажется довольно лестным, но, к счастью, мы знаем, что игра в первую очередь фокусируется на геймплее и вселенной, на которой мы в первую очередь концентрируемся. Учитывая высокую стоимость производства видеоигры и нашу мировую репутацию на кону, если бы Unrecord была аферой, это была бы афера из разряда блокбастеров. Поэтому, по логике вещей, она таковой не является. При создании Unrecord мы не используем ни реальных видео, ни внешнего рендеринга в Unreal Engine. Unrecord - (не)реальна.

Ничто в этих кадрах не выглядит на много лет выше того, что мы видим в других графически впечатляющих современных играх, но реалистичная анимация действительно выводит игру на первое место, и, похоже, именно это обстоятельство ставит всех в тупик. Форумы игры в Steam по-прежнему заполнены темами с обвинениями в том, что эти кадры подделка, вплоть до того, что программист и сорежиссер Александр Спиндлер опубликовал в Твиттере ролик, пролетая сквозь область, которая была продемонстрирована в трейлере с помощью инструментов разработчика в Unreal Engine.

Конечно, графика - это не единственная причина для споров по поводу гиперреалистичной игры, представленной как запись с камеры полицейского. Разработчики опередили подобные дискуссии в блоге, ссылка на который приведена выше.

Будучи французской студией, ориентированной на глобальную аудиторию, игра не участвует в какой-либо внешней политике и не вдохновлена какими-либо реальными событиями. Игра, очевидно, будет избегать любых нежелательных тем, таких как дискриминация, расизм, насилие в отношении женщин и меньшинств. В игре не будет предвзятого или манихейского отношения к преступным действиям и полицейскому насилию. Мы также уважаем и понимаем людей, которые могут почувствовать тревогу из-за образов игры. Искусство не может бороться с интерпретацией.

Далее в посте говорится о том, что "публика обычно доверяет авторам фильмов, сериалов и романов в том, что касается точки зрения, когда речь идет о детективных, гангстерских или полицейских историях", и утверждает, что то же самое должно быть верно и для видеоигр.