Tencent инвестировала в фотореалистичный шутер Unrecord для ускорения разработки

Небольшая французская инди-студия Drama Studios, разработавшая Unrecord, получила инвестиции от Tencent для ускорения разработки и найма новых сотрудников. Это шутер от первого лица, настолько фотореалистичный, что сообщество задавалось вопросом, настоящие ли эти изображения. Вот что сказал об этом генеральный директор студии Тео Хирибарне:

С тех пор, как мы прославились благодаря нашему первому трейлеру, мы неустанно работали над созданием игры, которая соответствовала бы ожиданиям нашего сообщества. Tencent — не только первоклассный партнёр, но и команда, увлечённая нашей игрой и нашим видением.

Студия утверждает, что находится в стадии активной разработки и сосредоточена на создании игры, отличающейся гиперреалистичностью, глубоким сюжетом и захватывающим геймплеем.