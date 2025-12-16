Tencent инвестировала в фотореалистичный шутер Unrecord для ускорения разработки

Небольшая французская инди-студия Drama Studios, разработавшая Unrecord, получила инвестиции от Tencent для ускорения разработки и найма новых сотрудников. Это шутер от первого лица, настолько фотореалистичный, что сообщество задавалось вопросом, настоящие ли эти изображения. Вот что сказал об этом генеральный директор студии Тео Хирибарне:
С тех пор, как мы прославились благодаря нашему первому трейлеру, мы неустанно работали над созданием игры, которая соответствовала бы ожиданиям нашего сообщества. Tencent — не только первоклассный партнёр, но и команда, увлечённая нашей игрой и нашим видением.
Студия утверждает, что находится в стадии активной разработки и сосредоточена на создании игры, отличающейся гиперреалистичностью, глубоким сюжетом и захватывающим геймплеем.
спустя 300 лет появилась новость
что дальше?)
Хм, я уже и забыл про неё, но если игра действительно перешла в стадию активной разработки, и если она действительно получила инвестиции, то это очень хорошие новости. Я игру жду, надеюсь графику не порежут, это всё-таки одна из киллер-фич игры.
Ну тогда это действительно казалось реалистично и всё такое, сейчас уже видно графон, его пора доработать, слишком долго возились с игрой