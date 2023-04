Трейлер FPS-игры Unrecord посмотрели более 60 млн человек ©

Большинство трейлеров к видеоиграм не являются неожиданностью: они заранее раскручиваются в течение нескольких дней и предназначены для игр, о которых все знали заранее. Однако еще недавно никто не слышал об игре Unrecord, а уже сейчас она набрала почти 70 миллионов просмотров в Twitter.

Для сравнения, у Zelda: Tears Of The Kingdom всего 7 миллионов просмотров в Twitter и 8 миллионов на YouTube-канале Nintendo of America, что обычно считается очень хорошим показателем (у YouTube-канала Unrecord едва ли четверть миллиона). Так почему же трейлер Unrecord стал таким популярным? Если вы посмотрите его, то сразу поймете, в чем причина.

У Unrecord пока нет даты выхода, даже года, и в настоящее время она заявлена только для ПК, а другие версии - предположительно, включая консоли нового поколения - указаны как "TBD".

Насколько сильно финальная версия игры похожа на трейлер, еще предстоит увидеть; если она не будет выглядеть настолько реалистично на обычных ПК и консолях, то это будет не первый случай, когда качество графики игры преувеличивается в трейлере.