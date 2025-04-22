Дэвид Сандберг о своих любимых хоррор-играх и Until Dawn

Дэвид Ф. Сандберг, режиссер экранизации Until Dawn (известный по фильму «И гаснет свет»), поделился своими предпочтениями в жанре хоррор-игр и выразил общее восхищение этим направлением.

Он признался, что его увлечение играми уступает интересу сценариста Гари Добермана («Оно»), но при этом является большим поклонником серии Resident Evil. Особое впечатление на него произвела Resident Evil 7, которую он назвал «фантастической».

Кроме того, Сандберг отметил Outlast и, разумеется, оригинальную Until Dawn.

По его словам, хоррор-игры зачастую вызывают у него больше страха, чем фильмы ужасов. Он объясняет это тем, что в играх присутствует элемент неожиданности, когда не знаешь, что ждет тебя за следующим углом. Именно это ощущение они и стремились передать в своей экранизации.

Сюжет фильма Until Dawn расскажет совершенно новую историю, разворачивающуюся в той же вселенной. В центре повествования – группа подростков, оказавшихся в ловушке в странном доме и застрявших во «временной петле». Каждую ночь за ними охотятся различные монстры, и у персонажей нет бесконечного запаса жизней.

Первые отзывы о фильме оказались достаточно положительными. Критики подчеркнули, что лента выдержана в духе хорроров 2000-х годов и содержит много крови и, как ни странно, юмора.

Премьера фильма запланирована на 25 апреля. В картине также снялся Петер Стормаре, который озвучивал доктора Хилла в игре.

В прошлом году был выпущен ремастер оригинальной игры для PC и PS5, однако он не вызвал особого восторга у игроков.