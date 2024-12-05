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Until Dawn 25.08.2015
Адвенчура, Ужасы
8.3 1 140 оценок

Для ремейка Until Dawn вышло обновление 1.08 с исправлениями и улучшениями

monk70
Новости

Разработчики из Ballistic Moon сообщили о выходе обновления 1.08 для ремейка Until Dawn на PS5 и ПК. Обновление вносить различные правки и улучшения, в том числе в компиляцию шейдеров и несколько достижений.

Примечания к патчу:

  • Отключена возможность включения TAA при включённом FSR
  • Телеметрия процента выбора игрока теперь корректно отслеживается на всех платформах
  • Вводы "Не двигаться" правильно учитывают привязки клавиш (например, клавиатуры AZERTY)
  • Трофей/достижение It's Shining теперь можно разблокировать при сборе взаимодействий из выбора эпизодов
  • Достижение Symphony of Horrors больше не разблокируется на ранней стадии в некоторых случаях
  • Исправлены проблемы с заиканием, когда Майк находится в Санатории в Главе 9
  • Исправлены эффекты бабочки, показывающие неправильную информацию в конце прохождения
  • Экран персонажа Джоша теперь отображается в Главе 10
  • Изменен процесс запуска компиляции шейдеров. Теперь начальный экран компиляции короче, часть из него происходит в меню. Если вы попытаетесь запустить игру во время компиляции, вы увидите экран предупреждения (Вы можете вернуться к старой системе, запустив игру с помощью команды -legacypso через Steam Launcher)
  • Подсказка о движении теперь появляется во время приближения оленя в Главе 6
  • Достижение Carnival of Solitude больше не требует функции гироскопа для разблокировки в Steam Deck
33
10
Until Dawn
25.08.2015
Комментарии: 10
Ваш комментарий
hamshut

Уже можно играть?)

1
Etteri

Вы знаете зачем я сюда пришёл.

Но где? Мод на NM удалили, я так понял. Но почему нет здесь?

0
erba05

я не понял. а исправление с не включённой функции ретрахенга будет?

0
Аналиус

на эту бабу будет голый мод?!

-1
SensibleKnight

обязаны сделать)

5
darkevil555

фср для 10 серии теперь пашет ?

-2
MovableAlbin

пока только для 9й, и обязательно ксеон 15-летний иметь при этом

0
Ang Dark

На 1.4 прекрасно проходилась игра, а тут уже 1.8 хрен пойми зачем-то....

-2
Janekste

А что толку с обновления, если игра всё равно недоступна в 180 странах мира благодаря PSN...

-7
ValSpain

а с твоего коммента и существования толку? я то купил обновил играю пфф

1