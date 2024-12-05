Для ремейка Until Dawn вышло обновление 1.08 с исправлениями и улучшениями

Разработчики из Ballistic Moon сообщили о выходе обновления 1.08 для ремейка Until Dawn на PS5 и ПК. Обновление вносить различные правки и улучшения, в том числе в компиляцию шейдеров и несколько достижений.
Примечания к патчу:
- Отключена возможность включения TAA при включённом FSR
- Телеметрия процента выбора игрока теперь корректно отслеживается на всех платформах
- Вводы "Не двигаться" правильно учитывают привязки клавиш (например, клавиатуры AZERTY)
- Трофей/достижение It's Shining теперь можно разблокировать при сборе взаимодействий из выбора эпизодов
- Достижение Symphony of Horrors больше не разблокируется на ранней стадии в некоторых случаях
- Исправлены проблемы с заиканием, когда Майк находится в Санатории в Главе 9
- Исправлены эффекты бабочки, показывающие неправильную информацию в конце прохождения
- Экран персонажа Джоша теперь отображается в Главе 10
- Изменен процесс запуска компиляции шейдеров. Теперь начальный экран компиляции короче, часть из него происходит в меню. Если вы попытаетесь запустить игру во время компиляции, вы увидите экран предупреждения (Вы можете вернуться к старой системе, запустив игру с помощью команды -legacypso через Steam Launcher)
- Подсказка о движении теперь появляется во время приближения оленя в Главе 6
- Достижение Carnival of Solitude больше не требует функции гироскопа для разблокировки в Steam Deck
Уже можно играть?)
Вы знаете зачем я сюда пришёл.
Но где? Мод на NM удалили, я так понял. Но почему нет здесь?
я не понял. а исправление с не включённой функции ретрахенга будет?
на эту бабу будет голый мод?!
обязаны сделать)
фср для 10 серии теперь пашет ?
пока только для 9й, и обязательно ксеон 15-летний иметь при этом
На 1.4 прекрасно проходилась игра, а тут уже 1.8 хрен пойми зачем-то....
А что толку с обновления, если игра всё равно недоступна в 180 странах мира благодаря PSN...
а с твоего коммента и существования толку? я то купил обновил играю пфф