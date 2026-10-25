Эксклюзив PS4 неофициально добрался до ПК - состоялся релиз нативной рекомпиляции Until Dawn 2015 года

Разработчики Until Dawn_PC выпустили публичную WIP-сборку 0.1.4 неофициального ПК-порта оригинальной Until Dawn 2015 года. Проект уже позволяет пройти игру на Windows от пролога до финальных титров.

Главная особенность Until Dawn_PC заключается в том, что проект не эмулирует PlayStation 4 целиком. Процессор PS4 использует архитектуру x86-64, поэтому значительную часть оригинального машинного кода игры можно выполнять непосредственно на современных процессорах ПК. Разработчикам при этом приходится заменять системные библиотеки PS4, реализовывать собственный загрузчик и переводить графическую часть игры на Vulkan.

В версии 0.1.4 рендерер был вынесен в отдельный поток, улучшена работа на видеокартах AMD, исправлены проблемы с волосами и переработано кэширование шейдеров. В наиболее тяжёлых сценах разработчики зафиксировали примерно четырёхкратный прирост производительности относительно предыдущей сборки.

На тестовой системе с GeForce RTX 3090 Ti простые сцены могут работать примерно при 60 FPS, более сложные — при 35–45 FPS, а наиболее тяжёлые эпизоды опускаются до 21–25 FPS. При первом посещении новых областей компиляция шейдеров всё ещё способна вызывать паузы продолжительностью 10–20 секунд.

Сейчас игра работает в оригинальном разрешении PS4 — 1920×1080. Поддерживаются оконный и безрамочный режимы, ограничение частоты кадров, клавиатура и мышь, Xbox-контроллеры, DualShock 4, DualSense и DualSense Edge. Для контроллеров Sony поддерживаются сенсорная панель и датчики движения.

Для запуска требуется Windows 10 или 11, процессор уровня Intel Haswell либо AMD Ryzen/Excavator с необходимыми наборами инструкций, видеокарта с поддержкой Vulkan 1.3 и, по рекомендации разработчиков, 16 ГБ оперативной памяти. Окончательные минимальные требования пока не определены.

Until Dawn_PC не содержит игровые файлы. Для работы необходим расшифрованный дамп легально приобретённой PS4-версии Until Dawn с идентификатором CUSA02636 и обновлением 1.03.

Разработчики продолжают работать над стабильностью, графикой, поддержкой видеокарт AMD и Intel и дальнейшей оптимизацией. Долгосрочная цель проекта — добиться нативной работы оригинальной Until Dawn в 4K при 60 FPS.