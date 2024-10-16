Фильм по мотивам Until Dawn выйдет на экраны 25 апреля 2025 года

Ремейк Until Dawn от Sony и Ballistic Moon не смог привлечь большую аудиторию на PS5 и PC, однако хоррор-игра получит новый шанс благодаря предстоящей экранизации. Фильм по мотивам Until Dawn находится в разработке с начала года, а недавно завершились съёмки. Премьера фильма запланирована на 25 апреля следующего года.

Режиссером выступил Дэвид Ф. Сэндберг, известный по фильмам «Шазам!» и «И гаснет свет». В фильме снимаются Майя Митчелл, Белмонт Камели, Элла Рубин, Майкл Чимино, Джи-Юн Ю и Одесса А'Зион. Питер Стормаре повторит свою роль доктора Хилла.

Ремейк Until Dawn доступен на PS5 и PC, а разработка сиквела, по слухам, уже находится в работе.