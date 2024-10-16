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Until Dawn 25.08.2015
Адвенчура, Ужасы
8.3 1 036 оценок

Фильм по мотивам Until Dawn выйдет на экраны 25 апреля 2025 года

butcher69
Новости

Ремейк Until Dawn от Sony и Ballistic Moon не смог привлечь большую аудиторию на PS5 и PC, однако хоррор-игра получит новый шанс благодаря предстоящей экранизации. Фильм по мотивам Until Dawn находится в разработке с начала года, а недавно завершились съёмки. Премьера фильма запланирована на 25 апреля следующего года.

Ремейк Until Dawn показал один из худших стартов на PS5 за последнее время

Режиссером выступил Дэвид Ф. Сэндберг, известный по фильмам «Шазам!» и «И гаснет свет». В фильме снимаются Майя Митчелл, Белмонт Камели, Элла Рубин, Майкл Чимино, Джи-Юн Ю и Одесса А'Зион. Питер Стормаре повторит свою роль доктора Хилла.

По данным инсайдера, разработкой сиквела Until Dawn занимается Firesprite, авторы Horizon Call of the Mountain

Ремейк Until Dawn доступен на PS5 и PC, а разработка сиквела, по слухам, уже находится в работе.

10
6
Until Dawn
25.08.2015
Комментарии: 6
Ваш комментарий
R01Adil

Думаю после фильма , зрители пойдут играть в игру ))по крайней мере те, которые в неё не играли

4
Marcus_Hawk17

Причина всегда одна)

0
Wolfenstein

фильм по фильму у которого основная фишка это разнообразие сюжетных поворотов зависящих от выбора игрока 🤣 просто 1000 iq чтобы взять и зафиксировать один из супер посредственных сюжетов и снять кино 🤣

-2
BluntZebulon

может у героев будут флеш-форварды или типа того, и как-то покажут разные варианты развития событий?

0
Пользователь ВКонтакте

Зачем?)) // Константин Игоревич

-4
антон фекалис

никто не просил

-6