Фильм по мотивам Until Dawn выйдет на экраны 25 апреля 2025 года

Ремейк Until Dawn от Sony и Ballistic Moon не смог привлечь большую аудиторию на PS5 и PC, однако хоррор-игра получит новый шанс благодаря предстоящей экранизации. Фильм по мотивам Until Dawn находится в разработке с начала года, а недавно завершились съёмки. Премьера фильма запланирована на 25 апреля следующего года.
Режиссером выступил Дэвид Ф. Сэндберг, известный по фильмам «Шазам!» и «И гаснет свет». В фильме снимаются Майя Митчелл, Белмонт Камели, Элла Рубин, Майкл Чимино, Джи-Юн Ю и Одесса А'Зион. Питер Стормаре повторит свою роль доктора Хилла.
Ремейк Until Dawn доступен на PS5 и PC, а разработка сиквела, по слухам, уже находится в работе.
Думаю после фильма , зрители пойдут играть в игру ))по крайней мере те, которые в неё не играли
Причина всегда одна)
фильм по фильму у которого основная фишка это разнообразие сюжетных поворотов зависящих от выбора игрока 🤣 просто 1000 iq чтобы взять и зафиксировать один из супер посредственных сюжетов и снять кино 🤣
может у героев будут флеш-форварды или типа того, и как-то покажут разные варианты развития событий?
Зачем?)) // Константин Игоревич
никто не просил