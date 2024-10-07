Геймеры высказались по поводу новой Until Dawn, отметив слабую оптимизацию и испорченную атмосферу ужаса

Игровое подразделение Sony и студия Ballistic Moon недавно выпустили обновленную версию интерактивного хоррора Until Dawn. Оригинальный релиз привлек внимание миллионов игроков на PS4 и стал одним из первых лучших эксклюзивов консоли того времени. Новый же релиз игры не достиг даже малой доли той реакции. Игроки по всему миру встретили ремейк с большим разочарованием, хотя некоторые пользователи изначально возлагали на него надежды.

Новая версия Until Dawn должна была осовременить оригинальную игру с помощью передовых технологий графического движка Unreal Engine 5. Разработчики обещали улучшенные кат-сцены и переработанный вид от третьего лица для лучшего погружения в мрачную историю. Однако, если верить отзывам игроков, игра оказалась в несколько раз хуже первоисточника.

Пользователи ПК в Steam больше всего жалуются на плохую оптимизацию. У проекта в цифровом магазине сейчас смешанные отзывы — лишь 65% пользовательских обзоров были положительными. Игроки жалуются на проблемы с производительностью и неработающие настройки графики.

Игроки на консолях также остались недовольны. На PS5 игра работает стабильно, однако это позволило пользователям лучше разглядеть главные недостатки самого проекта. По их словам, переработанная графика в новой версии Until Dawn полностью разрушила атмосферу хоррора. Моменты, которые должны были быть страшными, потеряли свою мрачность и даже стали смешными. Как и в случае с ремейком Horizon: Zero Dawn, многие фанаты отметили, что в ремейке не было необходимости, так как оригинальная игра прекрасно работает на PS5.

А какие впечатления от игры остались у вас? Расскажите об этом в комментариях.