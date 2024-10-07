Геймеры высказались по поводу новой Until Dawn, отметив слабую оптимизацию и испорченную атмосферу ужаса

Игровое подразделение Sony и студия Ballistic Moon недавно выпустили обновленную версию интерактивного хоррора Until Dawn. Оригинальный релиз привлек внимание миллионов игроков на PS4 и стал одним из первых лучших эксклюзивов консоли того времени. Новый же релиз игры не достиг даже малой доли той реакции. Игроки по всему миру встретили ремейк с большим разочарованием, хотя некоторые пользователи изначально возлагали на него надежды.
Новая версия Until Dawn должна была осовременить оригинальную игру с помощью передовых технологий графического движка Unreal Engine 5. Разработчики обещали улучшенные кат-сцены и переработанный вид от третьего лица для лучшего погружения в мрачную историю. Однако, если верить отзывам игроков, игра оказалась в несколько раз хуже первоисточника.
Пользователи ПК в Steam больше всего жалуются на плохую оптимизацию. У проекта в цифровом магазине сейчас смешанные отзывы — лишь 65% пользовательских обзоров были положительными. Игроки жалуются на проблемы с производительностью и неработающие настройки графики.
Игроки на консолях также остались недовольны. На PS5 игра работает стабильно, однако это позволило пользователям лучше разглядеть главные недостатки самого проекта. По их словам, переработанная графика в новой версии Until Dawn полностью разрушила атмосферу хоррора. Моменты, которые должны были быть страшными, потеряли свою мрачность и даже стали смешными. Как и в случае с ремейком Horizon: Zero Dawn, многие фанаты отметили, что в ремейке не было необходимости, так как оригинальная игра прекрасно работает на PS5.
А какие впечатления от игры остались у вас? Расскажите об этом в комментариях.
В ремейке все персы как на одно лицо, особенно что касается анимации. Ребята особо не заморачивались. Жаль, для меня это была основная фишка игры. Когда первый раз запустил на PS4, офигевал он проработки лицевой анимации, сперва вообще показалось, что это реальные актеры в кат сценах.
Чойто прям с какого-то прона героиня в ремейке.
Офигевать нужно было от лицевой анимации TLOU 1, 2. Так как лучше Догов никто лицевые анимации не делает. даже Cockstar не дотягивают до них
так она там и играет девочку "легкого поведения"
Анимация и в 2015 была кривой, но тогда мало у кого и такая была. А тут утверждали, что анимацию они поправят, а в итоге ничего не трогали, пофиг на текстуры, если бы исправили анимацию, им бы все простили. Имхо, отдавать за сомнительный ремейк (ведь версию 20204 так называют) 6к как-то перебор.
Ну не знаю! Атмосфера никуда не ушла, причём атмосфера стандартного ужастика про подростков - это же не Тарковский! Да и после позавчерашнего патча производительность в разы лучше!
Согласен, производительность получше
Однако баги со светом и моделями персонажей, а так же отсутствие нормальной работы рейтрейсинга и FSR FG (не одобряю его, но все же), и плюс ко всему постоянный слет настроек графики при каждом запуске, а также периодические вылеты - не исправлены)
Этому ремейку еще далеко до играбельности))
Да не была игра страшной, кроме финального момента, о чем речь вообще? Это был хороший молодёжный-хоррор, который не пугает, но просто интересно наблюдать за персонажами и то как они прописаны, плюс необычный монстр. Хз про какой страх вообще говорят, это интерактивное кино, а не Alien Isolation какой нибудь
ну там страшно неудобное управление камерой было, а сейчас норм
Мне даже query понравилась а она говорят хуже , уверен эта игра тоже зайдёт и пофиг кто там чем недоволен , пару патчей можно подождать
Quarry мне дико понравился. Until Dawn сейчас начал, похоже на Quarry, но пока не так интересно, больше напоминает Men of Medan - скучновато, медленно и вечно очень темно. Тот же Quarry с первых минут жутко интриговал, с Until Dawn такого пока нет. И кроме Сэм персы бесючие и не приятные.
а игра как ломается находу - найс.
В оригинал не играл, но эта версия мне очень нравится - графон потрясающий, проработка близкая к уровню алана уэйка (хоть и слабее конечно), оптимизация топ - игра отлично работает в 4к на полностью выкрученных на максимум настройках со всеми трассировками, длсс - качество. Иногда есть редкие микрофризы но это мелочь. Игра очень красивая - волосы, одежды, работа с освещением, отражения.
Да и в целом нравится
Где патч по исправлению оптимизации? Сидят на жопе ровно и не телятся! А люди недовольны. Месяц ждать? Одни партаки выходят от Сони, каждый раз. Не порты, а ху..та!
В плане фпс на первом патче всё неплохо. Особенно по сравнению с Фрэнком Стоуном. Но багов куча. Самый бесючий это когда жмёшь R1, чтобы посмотреть тотем или событие, жмёшь назад и интерфейс зависает. Сама игра работает, но на управление не отзывается. Приходится принудительно сворачивать и начинать заново.
Такая же фигня, раздражает ппц.
У меня всë норм работает
Бывают местами фризы(это свойственно каждой новой игре)
Моя видеокарта RX570 по мощности между GTX 1060 и 1650
Представляю, как у тебя она воет. У меня 1660 воет как бешеная.)
Я вообще в будущем собираюсь переходить на плойку 5
Всм воет?) Ты про охлад? Мб у тебя ветилям уже хана? Или исполнение такое
Ой не рекомендую, но дело твоё. Я сам скинул этот огрызок и собрал нормальный ПК на 3080. На плойке по мимо постоянного мыльца в 60 фпс, ещё встречаются всякие артефакты. Ну и с ценами на игры плойка в разы хуже ПК. Вообщем хорошенько подумай прежде чем брать.
Это единственная игра, что у меня нагружает вентиляторы на максимум. В других играх я такого не слышал ещё.)
На 4ке лучше отмосфера игры а на 5ке ваще версия с 4ки 60 фпс выдает ваще огонь ремастер только испортил игру😏
Как по мне, синий холодный фильтр игре шел больше, он создавал более жуткую атмосферу. Тем, что сделали картинку желтой, из нее как будто вынули загадочность и глубину, абсолютно дурацкое решение, причем даже никак это не обосновали. Детализация стала лучше, но кардинально мало что изменилось. Лучше бы портанули оригинал.
деревянная анимация лиц это нечто
опять счастливые обладатели 750ти возмущаются?
>3060 laptop
оно хоть что-то из актуального тянет?
если остальные новинки тянет, то какой то ремастер то уж должен тянуть) не мы должны подстраивается под разработчиков, а они под нас, нам что ли плохо, от того что у игры плохие продажи?) это забота разрабов и издателя
Чел... А почему люди вообще должны менять видюхи?
Прогресса в графике нет уже лет 10. А требования растут по двум причинам: 1)хуанг платит за кривую оптимизацию 2)Оптимизацией занимаются жирные негритянки, а не программисты.
у моего знакомого такой же игровой ноутбук