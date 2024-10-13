Хейден Панеттьери, сыгравшая Сэм в Until Dawn, также тизерит сиквел

Похоже, что сиквел Until Dawn действительно находится в разработке, поскольку ещё одна актриса, участвовавшая в создании оригинала, намекает на продолжение.
Это произошло после ремейка первой (и на данный момент единственной) игры Until Dawn, запущенной с новой концовкой, по-видимому, намекающей на продолжение. Теперь же актериса из игры, похоже, поддерживает эту идею, предполагая, что игроки наконец-то получат надлежащее продолжение.
Хайден Панеттьери, которая играет Сэм в Until Dawn, в ролике о разработке оригинала сказала следующее.
Until Dawn существует уже много лет. Я думаю, игрокам она нравится. И тот факт, что они [видимо, имеются в виду разработчики игры] идут дальше, говорит о том, что она нужна.
Конечно, она вполне могла просто ссылаться на ремейк, когда говорила «идут дальше». Однако, поскольку она затем добавляет, что фанбазе она «нужна», это может быть способом сказать, что сиквел, по крайней мере, обсуждался.
Едрить сучку жизнь потрепала. Какой секси она была в середине нулевых...
Она еще зачем то операцию по уменьшению грудей сделала 🤦🏻♀️
Этот видео — бонус, который можно посмотреть в игре. Она там про ремейк рассказывает...
Было бы отлично, прошел ремейк за один присест, очен понравилась игра
Слишком много видео сцен еле дожидаешься пока сам начнёшь что то делать и слишком много болтовни рты у них вообще не закрываются грузят по самое немогу ну и сам сюжет как таковой простой как 5коп.И The Casting of Frank Stone такая же.Поиграл в них пару часов не выдержал и снёс.
Ну, концовка ремейка с выжившей Сэм как бы намекает, что история не закончилась.