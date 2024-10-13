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Until Dawn 25.08.2015
Адвенчура, Ужасы
8.3 1 010 оценок

Хейден Панеттьери, сыгравшая Сэм в Until Dawn, также тизерит сиквел

monk70
Новости

Похоже, что сиквел Until Dawn действительно находится в разработке, поскольку ещё одна актриса, участвовавшая в создании оригинала, намекает на продолжение.

Это произошло после ремейка первой (и на данный момент единственной) игры Until Dawn, запущенной с новой концовкой, по-видимому, намекающей на продолжение. Теперь же актериса из игры, похоже, поддерживает эту идею, предполагая, что игроки наконец-то получат надлежащее продолжение.

Хайден Панеттьери, которая играет Сэм в Until Dawn, в ролике о разработке оригинала сказала следующее.

Until Dawn существует уже много лет. Я думаю, игрокам она нравится. И тот факт, что они [видимо, имеются в виду разработчики игры] идут дальше, говорит о том, что она нужна.

Конечно, она вполне могла просто ссылаться на ремейк, когда говорила «идут дальше». Однако, поскольку она затем добавляет, что фанбазе она «нужна», это может быть способом сказать, что сиквел, по крайней мере, обсуждался.

9
6
Until Dawn
25.08.2015
Комментарии: 6
Ваш комментарий
FoxyDi

Едрить сучку жизнь потрепала. Какой секси она была в середине нулевых...

5
Madiark

Она еще зачем то операцию по уменьшению грудей сделала 🤦🏻‍♀️

1
Нейтан Дрейк

Этот видео — бонус, который можно посмотреть в игре. Она там про ремейк рассказывает...

0
Madiark

Было бы отлично, прошел ремейк за один присест, очен понравилась игра

0
B e s i k

Слишком много видео сцен еле дожидаешься пока сам начнёшь что то делать и слишком много болтовни рты у них вообще не закрываются грузят по самое немогу ну и сам сюжет как таковой простой как 5коп.И The Casting of Frank Stone такая же.Поиграл в них пару часов не выдержал и снёс.

-2
ГАЗ-М20

Ну, концовка ремейка с выжившей Сэм как бы намекает, что история не закончилась.

-3