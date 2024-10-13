Хейден Панеттьери, сыгравшая Сэм в Until Dawn, также тизерит сиквел

Похоже, что сиквел Until Dawn действительно находится в разработке, поскольку ещё одна актриса, участвовавшая в создании оригинала, намекает на продолжение.

Это произошло после ремейка первой (и на данный момент единственной) игры Until Dawn, запущенной с новой концовкой, по-видимому, намекающей на продолжение. Теперь же актериса из игры, похоже, поддерживает эту идею, предполагая, что игроки наконец-то получат надлежащее продолжение.

Хайден Панеттьери, которая играет Сэм в Until Dawn, в ролике о разработке оригинала сказала следующее.

Until Dawn существует уже много лет. Я думаю, игрокам она нравится. И тот факт, что они [видимо, имеются в виду разработчики игры] идут дальше, говорит о том, что она нужна.

Конечно, она вполне могла просто ссылаться на ремейк, когда говорила «идут дальше». Однако, поскольку она затем добавляет, что фанбазе она «нужна», это может быть способом сказать, что сиквел, по крайней мере, обсуждался.