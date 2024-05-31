Хотите сыграть в Until Dawn на PC? Приготовьте свой аккаунт в PlayStation Network

Поклонники интерактивных хорроров, мечтающие о возможности сыграть в Until Dawn на PC, могут столкнуться с неожиданным требованием — необходимостью создания аккаунта в PlayStation Network (PSN). Как стало известно, предстоящее переиздание культового триллера от Supermassive Games для персональных компьютеров будет привязано к сервису PSN, следуя примеру недавно анонсированного порта God of War: Ragnarok.
Это уже не первый случай, когда Sony экспериментирует с интеграцией своих эксклюзивов на PC с экосистемой PlayStation Network. Ранее компания попыталась внедрить обязательную привязку к PSN в игре Helldivers 2, но столкнулась с волной критики со стороны игрового сообщества. В итоге Sony была вынуждена отказаться от этой идеи, прислушавшись к мнению игроков. Тем не менее, PC-версия Ghost of Tsushima уже предлагает опциональную привязку к PSN, правда, только для доступа к кооперативному режиму Legends.
Релиз обновлённой версии Until Dawn для PC и PlayStation 5 намечен на осень 2024 года. У издателя ещё есть время, чтобы учесть отзывы сообщества и, возможно, пересмотреть своё решение относительно обязательной привязки к PSN.
Даже кто хотел купить из-за их глупости и "очень умных" поступков перестанет покупать игры Сони.
Ага, разве что в твоём воображении.
Это почему? В знак солидарности с недовольными босоногими аборигенами, которые не знают, что такая игра вообще существует или потому что вам так захотелось?))
Потому, что Сони делает все, чтобы игроки не смогли купить игру напрямую. Ну если ты терпила это твой выбор.
ты думаешь людям приятно и всем тем кто проживает в 180 странах , которые ждали определенную игру на PC, и вместе этим анонсом получают знатный харчок в лицо , чтобы они не могут ее купить так как у них нету привязки Sony, это как стрелять себе в ноги! Такое отношения не приятно видеть! Просто они показали кем они себя для нас ассоциируют!
Вы какой-то смешной. Если вам не продают, то почему другие не должны покупать игры из-за вас, если они хотят и могут?
Приготовил клиент qBitTorrent
Я приготовил торрент
Не удивительно , по вчерашнему поступку Sony , с богом войны было уже понятно , что и тут они сделают грязь, пошла поехала Sony сейчас будут везде свою привязку пихать , будь-то одиночная игра или пвп ! Так держать делайте так чтобы 180 стран и дальше вас слали на все 4 стороны! НУ что пришло время достать пиратскую шляпу )
в чем крыша то поехала? у всех больших контор свой лаунчер есть
вы какие то шизоиды реально)))) в комментах к хеллдиверс вы писали "ВОТ ЕСЛИ БЫ СРАЗУ УКАЗАЛИ ПРО ПСН БЫЛО БЫ НОРМАЛЬНО"
щас они заранее указывают псн, вы опять недовольны
вот рили типикл СНГ народ. что не делай, вечно недовольны, потому что тупые какие то
Защитник корпорации. Из породы типичних хомяков видимо)
Компания делает чушь = игроки дурачки. Гений.
Задам один вопрос , ты играешь на PC и вот зачем тебе вообще нужна это твоя привязка Sony? Для чего она тебе ? Раньше и без нее они как-то справлялись , но тут они вдруг вспомнили и решили сделать добрый поступок и внести привязку.) Если бы они заранее ее бы внесли когда , только-только перебрались на PC платформы их бы за борт отсюда бы выкинули , поэтому они ничего умного не придумали как ограничить в этих странах свои игры) Умно?
Забей он походу тут защитник Sony
Сони для своих игр требует наличие торрент клиента на ПК.
Понятно, теперь везде его пропихивать будут
Какая то тупорылая упертость
В игре врят ли будет привязка psn за стим дека, будет такой же опциональный вход, но похоже агрессивная навязывания псн всем, хотят подманить на покупку пс5, но на другие регионы сони видимо вообще пофиг, могут забанит не за что.
пруфы уже когда нибудь будут про баны? ну настоящие, прям доказательства бана за регистрацию псн
у нас вот тоже 2 года как нет Сони в стране, но чё то никого ни разу не забанили
знатоки, объясните - PSN даёт создать акк любой страны (у меня самого 3 акка разных стран), так в чём, собственно, проблема?
А если нет консоли? И можно ли создать учётную запись, находясь в России?
вот, попробуй:
https://id.sonyentertainmentnetwork.com/id/create_account_ca/#/create_account/wizard/account_info_page2?entry=create_account
Хотите сыграть в Until Dawn на PC? Приготовьте свой аккаунт в rutracker
На YouTube посмотрю (если захочу).
В нашем регионе бесплатно ))
По факту требовать PSN для сингл игр это тупо. Ну даже если так, то добро пожаловать в пиратскую бухту.
у нормальных людей будет бесплатно)))у упоротых какими то навязаными стереотипами за деньги))))
Страницу уже убрали из стима намекая на зелëный...
Да пох я корсарам ве рю.
Нет,спасибо
Лучше просто хороший кинчик посмотреть .
ха ха ха снова будет недоступно скипаем
я так и не понял смысла этого "ремейка". игра - одноразовое кинцо. отличное, но все же кинцо
Многие на ПК хотели поиграть и я в том числе. Я даже купил мб но они сами не хотят, чтобы покупали мы и делают все, чтобы мы этого не делали.
тут с вами солидарен, сам ждал, и в избранное кинул, и уже 50$ отложил для ее покупки, но узнав что ее будет не купить в моем регионе и ПСН, а покупать через барыг - я не приветствую. Ну что же ладно, тогда не надо, возьму у хатаба.
это ремастер, а не римейк
смысл в том, что это лучшая игра студии Supermassive Games
вся эта антология дарк пикчерез убожество уродское по сравнению с этой игрой, которой уже 10 лет
если ты в РФ, то ты 2 года как не можешь купить
если ты щас пытаешься втирать дичь про смену региона, то забываешь о том, что это обман по лиц соглашению площадки
то есть всё честно, если они запрещают таким как ты покупать "подешевле", обманывая систему
Я его и на плойке не играл))
держи в курсе))
Держу и не отпущу)