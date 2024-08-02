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Until Dawn 25.08.2015
Адвенчура, Ужасы
8.4 907 оценок

К экранизации Until Dawn присоединился Петер Стормаре - он сыграл доктора Хилла в игре

AceTheKing
Новости

Как стало известно, в грядущей киноадаптации Until Dawn произошло актерское пополнение - к проекту присоединились сразу три актера.

Среди них Майа Митчелл, Бельмонт Камели и Петер Стормаре. Примечательно, что Петер Стормаре сыграл доктора Хилла в оригинальной игре. По данным The Hollywood Reporter, актер снова сыграет этого персонажа в фильме.

Съёмки фильма стартуют уже в середине этого месяца. Режиссером фильм значится Дэвид Ф. Сандберг. Дата выхода фильма на данный момент неизвестна.

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2
Until Dawn
25.08.2015
Комментарии: 2
Ваш комментарий
PICTURE ORGANIC

Интересно, там будет такая же история, как в игре? Или другой сюжет? Вообще на основе игры мог бы получиться неплохой сериал-процедурал.

2
taotahu1992

Сыграть что ли в первоисточник...

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