К экранизации Until Dawn присоединился Петер Стормаре - он сыграл доктора Хилла в игре

Как стало известно, в грядущей киноадаптации Until Dawn произошло актерское пополнение - к проекту присоединились сразу три актера.

Среди них Майа Митчелл, Бельмонт Камели и Петер Стормаре. Примечательно, что Петер Стормаре сыграл доктора Хилла в оригинальной игре. По данным The Hollywood Reporter, актер снова сыграет этого персонажа в фильме.

Съёмки фильма стартуют уже в середине этого месяца. Режиссером фильм значится Дэвид Ф. Сандберг. Дата выхода фильма на данный момент неизвестна.