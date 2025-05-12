Несмотря на критику и скандал, экранизация Until Dawn прилично заработала в кино и окупила свой бюджет

Киноадаптация хоррор-игры Until Dawn, вышедшая 25 апреля 2025 года, уверенно преодолела порог окупаемости, собрав за первые три уикенда более 44 миллионов долларов по всему миру. При скромном бюджете в 15 миллионов, фильм стал неожиданным хитом для Sony, несмотря на вялые отзывы как критиков, так и зрителей.

В домашнем прокате Until Dawn принес чуть больше 18 миллионов долларов, а международные рынки добавили ещё 26 миллионов, обеспечив ленте статус коммерчески успешной. Однако в творческом плане картина не вызвала восторга: Metacritic зафиксировал среднюю оценку 47 баллов от критиков и 5.3 балла от пользователей, а на Rotten Tomatoes фильм получил 54% на томатометре и 68% одобрения от зрителей, что указывает на крайне неоднозначное восприятие.

Сюжет экранизации лишь отчасти повторяет оригинал: группа друзей оказывается в замкнутой временной петле, где их преследуют неведомые убийцы. Чтобы вырваться, героям необходимо продержаться до рассвета. Несмотря на узнаваемое название и атмосферу, фильм существенно отошёл от событий игры и не смог завоевать доверие аудитории, знакомой с оригиналом.

Отдельный резонанс вызвал скандал, связанный с титрами: как стало известно, в финальной заставке фильма не были указаны авторы оригинальной игры, разработанной Supermassive Games. Эта оплошность вызвала волну возмущения среди фанатов и представителей индустрии, подлив масла в огонь вокруг спорного проекта.

На фоне этого, перспективы Until Dawn как медиафраншизы выглядят всё более туманными. Ремейк игры, вышедший в прошлом году, не оправдал ожиданий и быстро исчез из инфополя. А сама экранизация, несмотря на окупаемость, практически проигнорирована игровым сообществом, что ставит под сомнение дальнейшие планы по развитию бренда. В текущих условиях вряд ли стоит ожидать сиквелов — ни на экране, ни на консолях.