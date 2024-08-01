Обновлённая версия Until Dawn для ПК и PlayStation 5 получила рейтинг ESRB

На официальном сайте ESRB ожидаемая новая версия Until Dawn для ПК и PlayStation 5 получила возрастной рейтинг и соответствующее описание. Естественно, кигра получила еще один рейтинг M 17+, поскольку ее игровой процесс всегда включал «изображения интенсивного насилия и/или крови».
Рейтинг ESRB подтверждает, что новый релиз Until Dawn все еще идет по плану.
Это приключенческая игра в жанре survival-horror, в которой игроки помогают восьми друзьям выжить после нападения серийного убийцы в горном убежище. По мере прохождения игроки исследуют окружение, выбирая пути действий/решений с помощью подсказок на экране. Некоторые варианты выбора могут привести к изображению интенсивного насилия и/или крови: персонажи получают выстрелы в голову; персонажи разрезаются пополам лезвиями пилы; персонажи потрошатся или обезглавливаются; персонажи получают порезы пальцев. Большие эффекты брызг крови возникают, когда персонажи убиваются или получают ранения; пятна крови также появляются вокруг трупов. Игра включает темы секса в диалогах ; игроки могут пролистать книгу Камасутры, изображающую иллюстрации сексуальных поз с описаниями; в одной сцене изображена женщина, исполняющая стриптиз для мужчины, снимая с себя одежду до нижнего белья. В игре появляется слово «f**k».
Согласно странице Steam, переработанная версия Until Dawn, которая выйдет на ПК, будет включать визуальные эффекты Unreal Engine и новый контент. Сюда входят предметы коллекционирования, совершенно новые локации для исследования и переработанные повествовательные эпизоды. Также будет камера от третьего лица и другие улучшения качества жизни.
Текущее окно выпуска игры — осень 2024 года, но у нее до сих пор нет конкретной даты выпуска.
Игра не соевое, жирное транс-нечто. УЖЕ ХОРОШО!
Интересна только первая половина игры, в середине становится всё понятно и уже не так интересно играть
Тогда мимо. Зря они сменили оригинальный движок Decima на всратый Unreal Engine 5.
Как же всрато выглядит ПК версия Until Dawn на убогом движке Unreal Engine 5. Жесть.
Да что не так с UE5? Движок, есть движок, основная работа зависит от разработчика. Даже с проклятым Unity, на котором себе дороже делать большие игры, можно найти общий язык.
Тут я вижу только то, что разрабам было лень заново выставлять свет в кадре и они просто положились на исходные источники света, что есть в кадре. Формально свет более корректный относительно расположения источников света в кадре при этом теряется постановка сцен. И это исключительно халтура разработчиков, которые хотели и ассеты с светом покачественнее запихнуть и заново работу с выставлением кадра не производить.
Может быть мне кто0то объяснит почему молоток виноват в том что гвозди забиты криво? А если он так плох, то почему 60-70% AAA игр сейчас разрабатывается на нем?
Я просто в недоумении. Нахрена менять движок, если с Decima всё было прекрасно?!
Всего 3 игры на хорошем движке Decima без проблем запускаются на ПК (Microsoft Windows). Я планировал приобрести ПК-версию Until Dawn и думал, что там тот же движок Decima, а оказалось, что только ПК-версия и PS5 сменят на убогий Unreal Engine 5. Я вычеркнул из списка желаемого. Ну вот зачем они это сделали? Я не могу понять.
Так для этого движок надо допиливать или перерабатывать кучу вещей в ручную и портировать самим игру. UE5 он тем и хорош, что пережует все что в него запихнешь. Вот и запихали улучшенные ассеты и перезапекли свет, а портируется все значительно проще. И опять же, где тут вина движка? Она в том, что разработчики просто поленились по уму ремастерить игру? Они буквально скинули большую часть своей работы на движок, а движок теперь виноват, что все за них не сделал, так что ли?
Я же сказал!
Если бы игру изначально разрабатывали на Unreal Engine 5, я бы тогда помолчал.
Движок Decima запускается же на ПК. Зачем менять то, что всё работало? Если бы Decima работал только на консолях и не позволяет запускать на ПК, то ладно. Но на ПК работает отлично же! В чём проблема?
Разработчикам Supermassive Games могли бы просто портануть Until Dawn с движком Decima на ПК, а не изобретать велосипед (UE5) с нуля. Зачем тратить силы на всратый движок UE5? Я не понимаю.
P.S.: Ясно-понятно. Какая-то ноунейм-студия Ballistic Moon работает над ПК версией Until Dawn. Supermassive Games не принимает участие в разработке ПК и PS5 версии Until Dawn на всратом UE5.
Из-за UE5, напрочь убил интерес к Until Dawn (PC и PS5).