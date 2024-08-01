Обновлённая версия Until Dawn для ПК и PlayStation 5 получила рейтинг ESRB

На официальном сайте ESRB ожидаемая новая версия Until Dawn для ПК и PlayStation 5 получила возрастной рейтинг и соответствующее описание. Естественно, кигра получила еще один рейтинг M 17+, поскольку ее игровой процесс всегда включал «изображения интенсивного насилия и/или крови».

Рейтинг ESRB подтверждает, что новый релиз Until Dawn все еще идет по плану.

Это приключенческая игра в жанре survival-horror, в которой игроки помогают восьми друзьям выжить после нападения серийного убийцы в горном убежище. По мере прохождения игроки исследуют окружение, выбирая пути действий/решений с помощью подсказок на экране. Некоторые варианты выбора могут привести к изображению интенсивного насилия и/или крови: персонажи получают выстрелы в голову; персонажи разрезаются пополам лезвиями пилы; персонажи потрошатся или обезглавливаются; персонажи получают порезы пальцев. Большие эффекты брызг крови возникают, когда персонажи убиваются или получают ранения; пятна крови также появляются вокруг трупов. Игра включает темы секса в диалогах ; игроки могут пролистать книгу Камасутры, изображающую иллюстрации сексуальных поз с описаниями; в одной сцене изображена женщина, исполняющая стриптиз для мужчины, снимая с себя одежду до нижнего белья. В игре появляется слово «f**k».

Согласно странице Steam, переработанная версия Until Dawn, которая выйдет на ПК, будет включать визуальные эффекты Unreal Engine и новый контент. Сюда входят предметы коллекционирования, совершенно новые локации для исследования и переработанные повествовательные эпизоды. Также будет камера от третьего лица и другие улучшения качества жизни.

Текущее окно выпуска игры — осень 2024 года, но у нее до сих пор нет конкретной даты выпуска.