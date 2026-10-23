Оригинальную Until Dawn для PS4 переносят на ПК через рекомпиляцию - игру уже можно пройти от начала до конца

Энтузиаст под ником SuperCatElvis объявил о разработке нативной ПК-рекомпиляции оригинальной Until Dawn 2015 года для PlayStation 4. По словам автора, проект не использует эмуляцию: код PS4-версии запускается непосредственно на Windows, а за вывод графики отвечает собственный Vulkan-рендерер.

Текущая сборка уже позволяет пройти игру от начала до конца. При этом разработчик подчёркивает, что работа ещё далека от завершения: остаются графические ошибки, проблемы со стабильностью и производительностью, а также необходимость проверить совместимость с различными конфигурациями ПК.

В ближайшее время автор планирует выпустить раннюю тестовую версию проекта. Она будет предназначена прежде всего для проверки работы на видеокартах NVIDIA, AMD и Intel, а также тестирования перевода шейдеров и рендеринга на разных системах. Пользователям заранее советуют ожидать ошибок, вылетов и нестабильной производительности.

Конечной целью проекта является полноценный нативный запуск оригинальной Until Dawn на ПК без использования эмулятора. При этом речь идёт именно о версии 2015 года, а не о ремейке, выпущенном позднее для PS5 и ПК.

Разработчик также подтвердил планы по поддержке модификаций. Он намерен подготовить документацию для моддеров и уже реализовал небольшое улучшение, позволяющее пропускать вступительный ролик и вставки Previously on Until Dawn с помощью отдельной подсказки на экране.

Публичной тестовой сборки на момент объявления ещё нет, поэтому проект пока следует рассматривать как находящуюся в разработке рекомпиляцию, несмотря на заявленную возможность полного прохождения игры.