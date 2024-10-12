Патч 1.05 для ПК-версии ремейка Until Dawn исправляет генерацию кадров AMD FSR, HDR и многое другое

Ballistic Moon выпустила патч 1.05 для Until Dawn. Согласно журналу изменений, это новое обновление улучшает производительность для ПК с низкими характеристиками и Steam Deck. Более того, оно исправляет генерацию кадров AMD FSR 3.1, которая не работала. Таким образом, геймеры на ПК теперь могут использовать его для повышения производительности.

Обновление 1.05 также устраняет подтормаживания при просмотре игровых фильмов. Однако из примечаний к выпуску следует, что оно не содержит никаких улучшений для уменьшения подтормаживаний в игре.

Команда утверждает, что она реализовала некоторые общие исправления для устранения черных экранов и падения кадров. Кроме того, настройки VSync, Resolution Scale и HDR теперь должны работать так, как задумано. Также есть исправление для сброса % разрешения экрана до 25 при изменении настроек. Плюс, ваши настройки теперь будут правильно сохраняться и не будут сбрасываться при закрытии игры.

Патч 1.05 также улучшит стабильность игры. Как отметили разработчики, патч исправляет сбой, который произошел около сарая в Главе 8. Также есть исправление ошибки dll, из-за которой Steam Deck не работал при загрузке.

Разработчики также поделились более подробной информацией о том, над чем они работают. Например, они планируют улучшить трассировку лучей и заставить генерацию кадров работать самостоятельно, без зависимости от масштабирования разрешения. Они также работают над исправлением проблем, вызванных некоторыми антивирусными программами, которые мешают игре. Кроме того, они добавят поддержку HDR для режима окна без рамки. Эти изменения появятся в будущем обновлении.

Исправления

Спойлер

Исправления производительности для устранения черных экранов и пропадания кадров

Улучшения производительности для ПК с низкими характеристиками и Steam Deck

Сенсорная панель для определенных взаимодействий на беспроводном контроллере DualSense теперь включена по умолчанию (если вы уже установили игру, возврат настроек контроллера к «По умолчанию» применит это исправление)

Исправление для генерации кадров AMD FSR, которая не работала должным образом

Исправление для настройки VSync, которая не работала должным образом

Исправление проблем с настройкой масштаба разрешения

Исправление ошибки dll, приводившей к сбою Steam Deck при загрузке

Исправление для настроек HDR, которые не работали должным образом на ПК

Исправление для сброса % разрешения экрана до 25 при изменении настроек, что привело к в пикселизированных визуальных эффектах

Исправление для настроек, которые не сохранялись при выходе из игры

Исправление для подсказок пользовательского интерфейса, появляющихся за пределами экрана при игре в формате 16:9

Обновление до FSR 3.1.1 (Unreal), что исправило некоторые проблемы с функцией генерации кадров

Исправлено заикание при просмотре внутриигровых видеороликов (эффект бабочки, эпизод с Сэмом в автобусе)

Исправления сохранения/загрузки для устранения блокировщиков при нажатии «Продолжить игру» (устраняет блокировщики прогресса на протяжении всей игры. Это исправление также задним числом исправит все ранее затронутые сохранения)

Исправление для Dolby Atmos, который не работает как задумано

Известные проблемы, которые будут исправлены:

Спойлер