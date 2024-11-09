ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Until Dawn 25.08.2015
Адвенчура, Ужасы
8.3 1 096 оценок

PC-версия ремейка Until Dawn получила обновление 1.06

AceTheKing
Новости

Компания Sony и студия Ballistic Moon сообщили о том, что PC-версия ремейка Until Dawn получила обновление 1.06.

Обновление направлено в первую очередь на исправление ошибок, с которыми игроками могли столкнуться при прохождении игры. Так же были исправлены технические проблемы ремейка: некорректная работа Motion Blur, неправильная работа эффекта зернистости и гостинг при использовании TSR-сглаживания. Кроме того, в PC-версии была улучшена оптимизация и добавлена поддержка переключения мониторов. Полный список исправлений доступен по ссылке.

Ремейк Until Dawn доступен на PC и PS5.

5
4
Until Dawn
25.08.2015
Комментарии: 4
Ваш комментарий
TastelessGerman
1
антон фекалис

посмотрел, персонажи тупые , сюжет клише на клише. Тупо калл

-6
Анна Кранцове

О я знаю что тебе пойдет сыграй в помойную смуту вы же такой кал каждый день жуете

2
Палыч Роков Анна Кранцове

Да, Смута ещё тот шлак, но технически эту хрень до ума более-менее довели, в основе Смуты и Until Dawn один и тот же самый ублюдочный в плане оптимизации игровой движок UE5

0