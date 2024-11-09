Компания Sony и студия Ballistic Moon сообщили о том, что PC-версия ремейка Until Dawn получила обновление 1.06.

Обновление направлено в первую очередь на исправление ошибок, с которыми игроками могли столкнуться при прохождении игры. Так же были исправлены технические проблемы ремейка: некорректная работа Motion Blur, неправильная работа эффекта зернистости и гостинг при использовании TSR-сглаживания. Кроме того, в PC-версии была улучшена оптимизация и добавлена поддержка переключения мониторов. Полный список исправлений доступен по ссылке.

Ремейк Until Dawn доступен на PC и PS5.