Компания Sony и студия Ballistic Moon сообщили о том, что PC-версия ремейка Until Dawn получила обновление 1.06.
Обновление направлено в первую очередь на исправление ошибок, с которыми игроками могли столкнуться при прохождении игры. Так же были исправлены технические проблемы ремейка: некорректная работа Motion Blur, неправильная работа эффекта зернистости и гостинг при использовании TSR-сглаживания. Кроме того, в PC-версии была улучшена оптимизация и добавлена поддержка переключения мониторов. Полный список исправлений доступен по ссылке.
Ремейк Until Dawn доступен на PC и PS5.
посмотрел, персонажи тупые , сюжет клише на клише. Тупо калл
О я знаю что тебе пойдет сыграй в помойную смуту вы же такой кал каждый день жуете
Да, Смута ещё тот шлак, но технически эту хрень до ума более-менее довели, в основе Смуты и Until Dawn один и тот же самый ублюдочный в плане оптимизации игровой движок UE5