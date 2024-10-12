Петер Стормаре, сыгравший доктора Хилла в Until Dawn, намекает на сиквел

Как стало известно, актер Петер Стормаре, который исполнил роль доктора Хилла в оригинальной Until Dawn и недавнем переиздании игры, в своих соцсетях намекнул на то, что сиквел действительно находится в разработке.
Актер опубликовал стилизованную вырезку из вымышленной газеты Blackwood Post (действие оригинальной игры как раз происходило на горе Блэквуд), в заголовке которой написано "Сиквел Until Dawn подтвержден после ремейка?". Игроки считают, что таким образом актер намекнул на своё возвращение к роли доктора Хилла и на существование сиквела.
По слухам, в отличии от оригинальной игры, разработкой продолжения может заниматься студия Firesprite:
Насколько же у сони плохо с играми, что они вспоминают про кинцо 10 летней давности 🙃
Джон Абруцци :)
Нафига? Игра сюжетно окончена, лучше бы новое что-то придумали, в мире ещё дофига всяких мифов и легенд чтобы наделать по ним игры.
когда увидел фирамира в игре то сразу завалил его
только прошел ремастер на ПК. И придется пройти еще раз, давно такой вариативности не видел, + визуал и нарратив неплохой, хотя когда она в 2015 вышла на пс4 да, казалась очередным кинцом
по сравнению с блевотными Хеви Рейн и Детройтом стоит внимания...
Белины объелся? Она конечно неплоха, но игры квантиков всяко вариативнее.