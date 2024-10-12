Петер Стормаре, сыгравший доктора Хилла в Until Dawn, намекает на сиквел

Как стало известно, актер Петер Стормаре, который исполнил роль доктора Хилла в оригинальной Until Dawn и недавнем переиздании игры, в своих соцсетях намекнул на то, что сиквел действительно находится в разработке.

Актер опубликовал стилизованную вырезку из вымышленной газеты Blackwood Post (действие оригинальной игры как раз происходило на горе Блэквуд), в заголовке которой написано "Сиквел Until Dawn подтвержден после ремейка?". Игроки считают, что таким образом актер намекнул на своё возвращение к роли доктора Хилла и на существование сиквела.

По слухам, в отличии от оригинальной игры, разработкой продолжения может заниматься студия Firesprite: