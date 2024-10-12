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Until Dawn 25.08.2015
Адвенчура, Ужасы
8.3 997 оценок

Петер Стормаре, сыгравший доктора Хилла в Until Dawn, намекает на сиквел

AceTheKing
Новости

Как стало известно, актер Петер Стормаре, который исполнил роль доктора Хилла в оригинальной Until Dawn и недавнем переиздании игры, в своих соцсетях намекнул на то, что сиквел действительно находится в разработке.

Актер опубликовал стилизованную вырезку из вымышленной газеты Blackwood Post (действие оригинальной игры как раз происходило на горе Блэквуд), в заголовке которой написано "Сиквел Until Dawn подтвержден после ремейка?". Игроки считают, что таким образом актер намекнул на своё возвращение к роли доктора Хилла и на существование сиквела.

По слухам, в отличии от оригинальной игры, разработкой продолжения может заниматься студия Firesprite:

Появились подробности игры от студии Firesprite и Sony - это будет сюжетная сурвайвл-хоррор игра на острове
9
6
Until Dawn
25.08.2015
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Диванный Боец

Насколько же у сони плохо с играми, что они вспоминают про кинцо 10 летней давности 🙃

3
ka27

Джон Абруцци :)

1
Maksimys Flether

Нафига? Игра сюжетно окончена, лучше бы новое что-то придумали, в мире ещё дофига всяких мифов и легенд чтобы наделать по ним игры.

0
антон фекалис

когда увидел фирамира в игре то сразу завалил его

-1
SKUFF AND BONES

только прошел ремастер на ПК. И придется пройти еще раз, давно такой вариативности не видел, + визуал и нарратив неплохой, хотя когда она в 2015 вышла на пс4 да, казалась очередным кинцом
по сравнению с блевотными Хеви Рейн и Детройтом стоит внимания...

-4
jaller0461

Белины объелся? Она конечно неплоха, но игры квантиков всяко вариативнее.

0