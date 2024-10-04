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Until Dawn 25.08.2015
Адвенчура, Ужасы
8.4 944 оценки

По данным инсайдера, разработкой сиквела Until Dawn занимается Firesprite, авторы Horizon Call of the Mountain

monk70
Новости

С выходом ремейка Until Dawn от Ballistic Moon на PS5 и ПК 4 октября начали появляться сообщения о потенциальном продолжении. Из-за утечки информации до мирового релиза игроки увидели новые сцены, намекающие на продолжение. Мечтаете о чем-то? Возможно, нет, по словам Ника Бейкера из Xbox Era.

В Twitter Бейкер сказал, что он раздражён тем, что не может поделиться своими знаниями о продолжении. Он отметил, что Firesprite, работавшая над Horizon Call of the Mountain для PlayStation VR2, «по всей видимости» работает над сиквелом.

Это может показаться странным, но после того, как PlayStation приобрела Firesprite в 2021 году, в 2022 году появился список вакансий для ведущего повествовательного руководителя в «игре ужасов с сюжетным уклоном ААА-класса». Описание полностью соответствует Until Dawn. Конечно, никто не знает, когда она может выйти.

Ранее в этом году Firesprite, как и другие сторонние студии PlayStation, пережила увольнения. В сообщениях также говорилось о токсичной рабочей культуре после реструктуризации Sony с сообщениями о сексуальной дискриминации, кранче Horizon Call of the Mountain и многом другом. Если Until Dawn 2 действительно находится в разработке у студии, еще предстоит выяснить, повлияют ли эти факторы на нее. А пока следите за обновлениями.

0
8
Until Dawn
25.08.2015
Комментарии: 8
Ваш комментарий
DireErick

Давно хотел в нее поиграть. И как раз порт

5
Kenn1y

Ещё и с расширенной сценой, типо намек на 2 часть.

3
Шмоня Натанзон

Оставьте игру в покое. Какой науй сиквел? Вам конвеера темных картинок мало?

0
Maxthon80

У меня явно плохие мысли.

-4
Гремлин666

Да не боись , может свежие мысли зачетную игру родят!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2
Шмоня Натанзон Гремлин666

Свежие мысли они штампуют в своей гЫвно антологии. Прет серия? Много свежатины там нашел? А как тебе их новый высер по ДБД, понравился?

0
JIoMTuK Шмоня Натанзон

а при сем тут супермассивы?

0
Шмоня Натанзон JIoMTuK

А кто эти игрульки на конвеер поставил и штампует? Антил дон принадлежит соньки, и шо? Нанятая ими компания изменит в сиквиле геймплей и превратят кинцо с КТЕ за 7к в РПГ/платформер/стратегию?

0