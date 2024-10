По данным инсайдера, разработкой сиквела Until Dawn занимается Firesprite, авторы Horizon Call of the Mountain

С выходом ремейка Until Dawn от Ballistic Moon на PS5 и ПК 4 октября начали появляться сообщения о потенциальном продолжении. Из-за утечки информации до мирового релиза игроки увидели новые сцены, намекающие на продолжение. Мечтаете о чем-то? Возможно, нет, по словам Ника Бейкера из Xbox Era.

В Twitter Бейкер сказал, что он раздражён тем, что не может поделиться своими знаниями о продолжении. Он отметил, что Firesprite, работавшая над Horizon Call of the Mountain для PlayStation VR2, «по всей видимости» работает над сиквелом.

Это может показаться странным, но после того, как PlayStation приобрела Firesprite в 2021 году, в 2022 году появился список вакансий для ведущего повествовательного руководителя в «игре ужасов с сюжетным уклоном ААА-класса». Описание полностью соответствует Until Dawn. Конечно, никто не знает, когда она может выйти.

Ранее в этом году Firesprite, как и другие сторонние студии PlayStation, пережила увольнения. В сообщениях также говорилось о токсичной рабочей культуре после реструктуризации Sony с сообщениями о сексуальной дискриминации, кранче Horizon Call of the Mountain и многом другом. Если Until Dawn 2 действительно находится в разработке у студии, еще предстоит выяснить, повлияют ли эти факторы на нее. А пока следите за обновлениями.