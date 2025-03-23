Появилась демонстрация самого первого билда Until Dawn, созданного еще для PS3 и под PS Move

В сеть утекла полная сборка Until Dawn, созданная для PlayStation 3 и ориентированная на управление с помощью контроллеров PS Move. Этот прототип датирован январем 2013 года и заметно отличается от финальной версии, которая в итоге вышла только на PS4. Вместо упора на кинематографичность в стиле фильмов ужасов прошлой эпохи, в этой сборке разработчики делали ставку на несколько другой стиль, который местами выглядит намного интереснее.

Прототип использует камеру от первого лица, что придает игре совершенно другую атмосферу. Особенно это ощущается в сценах исследования дома и леса, где напряжение значительно выше, чем в привычной версии с фиксированными ракурсами. Игра явно разрабатывалась с учетом механик движения и взаимодействия через PS Move, но после нескольких лет доработок и изменений Supermassive Games полностью переработала проект.

Любопытное совпадение: билд Until Dawn появился в сети буквально через несколько дней после новостей о закрытии студии Ballistic Moon. Эта команда не работала над оригинальной игрой, но именно ей доверили ремейк Until Dawn для ПК и PS5. Не исключено, что именно бывший сотрудник студии и слил старый прототип в открытый доступ.

Until Dawn для PS3 так и не увидела свет, но теперь у фанатов появилась возможность взглянуть, каким мог быть один из самых известных хорроров Sony, если бы его не переделали.