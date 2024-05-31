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Until Dawn 25.08.2015
Адвенчура, Ужасы
8.4 884 оценки

Появилось сравнение нового трейлера ремейка Until Dawn с оригиналом

monk70
Новости

Ремейк Until Dawn для PlayStation выйдет этой осенью для PlayStation 5 и ПК. Новость была раскрыта на презентации Sony State of Play, где был показан новый трейлер проекта, демонстрирующий его модернизированные визуальные эффекты, созданные на Unreal Engine 5.

Хотя январский трейлер был скорее тизером, новое видео State of Play должным образом показывает игру в действии. Звезда шоу — это Unreal Engine 5, который придает оригинальной игре более динамичное освещение и более резкий контраст. Игроки ПК, скорее всего, получат от этого максимум удовольствия, когда эта версия выйдет вместе с версией PS5 этой осенью.

Пользователь Cycu1 выпустил новое видео, в котором сравнил кадры из нового трейлера с оригинальной игрой 2015 года, выпущенной для PlayStation 4.

4
18
Until Dawn
25.08.2015
Комментарии: 18
Ваш комментарий
CT3H

Неплохо так....

Спойлер

...закосячили

4
GayFish

Только хуже сделали картинку, убрали полностью визуальный стиль, который задумывали разработчики, с технической стороны это апгрейд игры, но с визуальной - даунгрейд.

4
warp 37

Опробовал зимой The Quarry и The Dark Pictures - очень понравились проекты Supermassive Games, так что жду.

2
AndralStormborn

Зачем женщин уродуют по сравнению с оригиналом?

2
Matavashi

Повесточка

-1
Kenn1y

Почему то все в желтых тонах, оригинал смотрится интереснее, хотя, местами много чего исправили, но эффекты явно не трогали.

1
vertehwost

а че такое желтое то все?

0
Mr.DOOM

Игра теперь на закате стартует, а не ночью.

0
Kitocun

А че цветовыми фильтрами сделали почему ночь превратилась в солнечное прекрасное утро где гнятущая атмосфера?

0
Mr.DOOM

Теперь это от заката до рассвета. Игра теперь будет начинаться с заката, а не ночью.

0
Agent Qracle

Ууууу пипеееец, как же девчонок испоганили....в принципе, в наше время и не удивительно\\

0
Mr.DOOM

Маску зря состарили и добавили на ней кровавых десен, там же маньяк не настоящий- это ж их друг пранкер, студентик, подрабатывающий пародистом Фредди Меркури.

0
bysaturn

Атмосфера профукана.

0
tvorog8088

Во жду эту игру, интерактивное кино не так часто выходит.

-1
Andvolg3n

Такой же ремейк как и TLoU Part 1? Ремастер же

-1
PlatinumJack

я вот то же смотрю и кажется, что геометрию не трогали, только визуал, двигло, задники и тд изменили

-1
goodneighbor

Мало того, что хрен поймешь где оригинал, а где ремейк, так еще и зацензурили.

-1
Axel Denisenko

Выглядит крайне достойно!

На Reddit пишут, что без белой дымки потерялось ощущение снежной бури, зимы и морозца, но, как по мне, сделали ничуть не хуже.

Ждём!

-7