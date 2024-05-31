Появилось сравнение нового трейлера ремейка Until Dawn с оригиналом

Ремейк Until Dawn для PlayStation выйдет этой осенью для PlayStation 5 и ПК. Новость была раскрыта на презентации Sony State of Play, где был показан новый трейлер проекта, демонстрирующий его модернизированные визуальные эффекты, созданные на Unreal Engine 5.
Хотя январский трейлер был скорее тизером, новое видео State of Play должным образом показывает игру в действии. Звезда шоу — это Unreal Engine 5, который придает оригинальной игре более динамичное освещение и более резкий контраст. Игроки ПК, скорее всего, получат от этого максимум удовольствия, когда эта версия выйдет вместе с версией PS5 этой осенью.
Пользователь Cycu1 выпустил новое видео, в котором сравнил кадры из нового трейлера с оригинальной игрой 2015 года, выпущенной для PlayStation 4.
Неплохо так....
...закосячили
Только хуже сделали картинку, убрали полностью визуальный стиль, который задумывали разработчики, с технической стороны это апгрейд игры, но с визуальной - даунгрейд.
Опробовал зимой The Quarry и The Dark Pictures - очень понравились проекты Supermassive Games, так что жду.
Зачем женщин уродуют по сравнению с оригиналом?
Повесточка
Почему то все в желтых тонах, оригинал смотрится интереснее, хотя, местами много чего исправили, но эффекты явно не трогали.
а че такое желтое то все?
Игра теперь на закате стартует, а не ночью.
А че цветовыми фильтрами сделали почему ночь превратилась в солнечное прекрасное утро где гнятущая атмосфера?
Теперь это от заката до рассвета. Игра теперь будет начинаться с заката, а не ночью.
Ууууу пипеееец, как же девчонок испоганили....в принципе, в наше время и не удивительно\\
Маску зря состарили и добавили на ней кровавых десен, там же маньяк не настоящий- это ж их друг пранкер, студентик, подрабатывающий пародистом Фредди Меркури.
Атмосфера профукана.
Во жду эту игру, интерактивное кино не так часто выходит.
Такой же ремейк как и TLoU Part 1? Ремастер же
я вот то же смотрю и кажется, что геометрию не трогали, только визуал, двигло, задники и тд изменили
Мало того, что хрен поймешь где оригинал, а где ремейк, так еще и зацензурили.
Выглядит крайне достойно!
На Reddit пишут, что без белой дымки потерялось ощущение снежной бури, зимы и морозца, но, как по мне, сделали ничуть не хуже.
Ждём!