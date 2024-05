Ремейк интерактивного хоррора Until Dawn выйдет этой осенью на ПК и PlayStation5

31 мая 2024 года во время трансляции State of Play компания Sony показала новый геймплейный трейлер и назвала примерные сроки выход ремейка интерактивного хоррора Until Dawn. Ремейк Until Dawn выйдет осенью 2024 года на ПК и PlayStation 5.

Игра полностью переработана с использованием движка Unreal Engine 5, что позволит игрокам по-новому взглянуть на жуткую историю о группе друзей, застрявших в заброшенной хижине на склоне горы. Когда восемь друзей возвращаются в уединенный домик, где год назад исчезли двое из их группы, страх сжимает свои ледяные тиски, и их отдых в горах превращается в кошмар, из которого нет выхода.

Игроки будут решать судьбу героев, и от их действий будет зависеть, кто из них выживет, а кто станет жертвой монстра.