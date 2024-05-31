Ремейк интерактивного хоррора Until Dawn выйдет этой осенью на ПК и PlayStation5

31 мая 2024 года во время трансляции State of Play компания Sony показала новый геймплейный трейлер и назвала примерные сроки выход ремейка интерактивного хоррора Until Dawn. Ремейк Until Dawn выйдет осенью 2024 года на ПК и PlayStation 5.
Игра полностью переработана с использованием движка Unreal Engine 5, что позволит игрокам по-новому взглянуть на жуткую историю о группе друзей, застрявших в заброшенной хижине на склоне горы. Когда восемь друзей возвращаются в уединенный домик, где год назад исчезли двое из их группы, страх сжимает свои ледяные тиски, и их отдых в горах превращается в кошмар, из которого нет выхода.
Игроки будут решать судьбу героев, и от их действий будет зависеть, кто из них выживет, а кто станет жертвой монстра.
Ну наконец-то я дождался на ПК
Вот она, классика от Сони:) жалко, что студия не смогла снова выпустить хоррор такого уровня. Квари хорош, но на ступеньку ниже
Квари это и есть Until Dawn 2
Только хуже.
Интересно, оставят ли её в продаже в Эстонии. Или перед релизом уберут возможность купить.
Это зависит от PSN. Если к игре привяжут PSN, тогда в Эстонии, Латвии, Литве продаж не будет. Sony пофиг на эти микро страны. Я слышал где-то, мол в этих странах много глупых законов и Sony просто не захотела разбираться в законодательстве, чтоб официально запустить PSN ради копеечной прибыли. В итоге Sony забила болт на прибалтику.
Балтия, а не прибалтика.
Ждём.
Модельки персонажей и анимации выглядят уже не очень. Но все равно это классика жанра, история и атмосфера там шикарные.
Ладно, посмотрим.
Больше похоже на ремастер. И в оригинале лицевая анимация была в 100 раз лучше, а здесь на лица, а какой-то высохший пластелин. Анимации как лицевые, так и впринципе были основной фишкой игры. Видимо лень и затратно было переносить и оптимизировать оригинальный движок на ПК. Решили просто ассеты все закинуть в UE5, добавить новых ненужных сцен, все ремэйк за 80$ готов. Жаль. Хотя это Sony, ничего удивительного вообщем.
Да в ролике даже толком не видно лиц, как вы там разницу разглядели?